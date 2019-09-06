Али Ахмедов: Отдавать кровь нуждающимся всегда считалось одним из самых благородных поступков

БАКУ /Trend/ - Отдавать кровь нуждающимся всегда считалось одним из самых благородных поступков. Отдавая кровь, человек может помочь чьему-то исцелению, выздоровлению, а может, и возвращению к жизни.

Об этом сказал вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

Вице-премьер отметил, что сегодня состоялся один из благородных проектов партии, и в этой акции по сдаче крови приняли участие ее многочисленные члены.

Ахмедов подчеркнул, что большей человечности и благородства, чем это, представить невозможно: «В акции участвовали несколько сотен активистов ПЕА. Представляя, что сданная кровь может помочь кому-то, вернуть его к жизни или продлить чью-то жизнь, это действительно приносит огромное душевное спокойствие».

Отметим, что сегодня в штаб-квартире ПЕА прошла акция по сдаче крови.

Напомним, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура приходится на 10 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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