Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям

16 сентября 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, сегодня под руководством министра обороны начинаются широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.
В учениях участвуют до 10 тысяч личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.
В ходе учений, которые проходят в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, будут выполняться задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
Основное внимание будет уделено совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.
Все действия будут проходить на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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