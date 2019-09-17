Хикмет Гаджиев: Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце этого месяца (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:57)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце текущего месяца в рамках сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

Об этом, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сказал на семинаре на тему подписания "Контракта века", сообщает во вторник Trend.

Завотделом добавил, что переговорному процессу наносятся серьезные удары с армянской стороны, и предпринимаются шаги по его срыву. Поэтому на предстоящей встрече до сопредседателей Минской группы ОБСЕ и представителей Армении будет доведена позиция азербайджанской стороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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