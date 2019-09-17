В Германии продолжаются учения Saber Junction - 19 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На очередном этапе многонациональных бригадных тактических учений Saber Junction - 19, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, участники приступили к развертыванию и организации штабов на местности, а также процессу принятия решений, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Азербайджанские военнослужащие, участвующие в учениях, перемещаясь по рельефной местности, также выполнили задачи по преодолению препятствий и пресечению провокационных действий условного противника.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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