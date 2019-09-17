Эльмар Мамедъяров встретился с ректором Папского восточного института в Ватикане

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Ватикан встретился с ректором Папского восточного института Давидом Назаром.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на МИД, в ходе встречи ректор Давид Назар проинформировал министра о дате основания и деятельности института. Далее, отметив заинтересованность института в сотрудничестве с Азербайджаном ректор подчеркнул, что оно послужит развитию связей Азербайджана и Ватикана.

Эльмар Мамедъяров поблагодарил Давида Назара за теплый прием, отметил, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Институтом. Министр проинформировал собеседника о проектах, осуществленных Фондом Гейдара Алиева в Ватикане.

В ходе встречи между Агентством помощи международному развитию МИД Азербайджана и Папским восточным институтом был подписан меморандум о взаимопонимании.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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