Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении по случаю профессионального праздника нефтяников Азербайджана и 25-летия "Контракта века" группы работников нефтяной промышленности за заслуги в развитии нефтяной промышленности.

Согласно распоряжению, награждены следующие лица: орденом "Эмек" 3-й степени - Ахундов Чингиз Меджид оглу, Аллахвердиев Садай Наиб оглу, Гасанов Вугар Мискер оглу, Исмайлов Фахреддин Саттар оглу, Мухтаров Шахсувар Мухтар оглу, Султанов Айдын Муталлиб оглу; медалью "Терегги" - Абдуллаев Гюльбала Алибахыш оглу, Абдуллаев Назим Расми оглу, Агаев Мустафа Ядулла оглу, Бабаев Алияр Гурбан оглу, Багиров Натиг Оруджгулу оглу, Байрамов Тейрун Али оглу, Джебраил Заур Севдаи оглу, Эминов Дилавер Гусеин оглу, Ахмедов Новруз Акпер оглу, Акперов Эльдар Ашраф оглу, Алиев Искендер Джавад оглу, Алиев Заман Джабир оглу, Асадуллаев Мовлудшах Гырхлар оглу, Фарзана Парвиз Ядулла оглу, Гамидов Балага Нехмат оглу, Гасанов Мехман Фараиз оглу, Гасанов Рафиг Гияс оглу, Гашимов Эльхан Абдулла оглу, Гашимов Кязым Фазиль оглу, Кязымов Шафахат Ясер оглу, Гараев Вахид Стамбул оглу, Гадиров Ариф Гюльмамед оглу, Гахраманов Велихан Нуру оглу, Годжаев Эльхан Фазиль оглу, Гулиев Ильгар Баба оглу, Гулиев Рамин Адгезал оглу, Гурбанов Али Гурбан оглу, Машиев Мамед Муталлим оглу, Нагиев Рауф Эслан оглу, Нуриев Гейдар Буньяд оглу, Нуруев Сахиб Черкез оглу, Решиков Олег Владимирович, Салехов Афган Мамедали оглу, Салманова Тукезбан Абульфаз гызы, Сафаралиев Фейзулла Сафар оглу, Сафаров Фариз Фахреддин оглу, Сафаров Огтай Газанфар оглу, Самедли Вугар Мухтар оглу, Шамилов Иса Эллаз оглу, Винтер Давид Александр.

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