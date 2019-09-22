Али Керимли вновь разоблачил себя

БАКУ /Trend/ - Живущий в Германии Эмин Абдуллаев ("Милли") подверг жесткой критике Фуада Гахраманлы и, пытающегося его опекать, председателя ПНФА Али Керимли. Как сообщает в воскресенье Trend, об этом он поделился в своем статусе в социальной сети под названием "Ломающие нам пальцы".

"Смелость Сельджан ханум - вселяющая надежду свет в этой мерзкой истории. Каждый, кто имеет совесть, пока не потерял человечность, должен защищать Сельджан, поддержать ее мать. Преступник (Фуад Гахраманлы), сломавший колено своей дочери и пальцы своей жене, должен быть арестован и понести наказание. Согласно словам Сельджан, Али Керимли посоветовал ее матери не разводиться, задуматься о будущем детей. Для меня это - оправдание преступления, поддержание насилия. Каким может быть будущее у этой девушки с ее отцом, сломавшим ей колено? Али Керимли за такие высказывания должен был извиниться перед всеми и подать в отставку, члены ПНФА наряду с Фуадом Гахраманлы должны были потребовать отставку и Али Керимли", - говорится в статусе.

Абдуллаев подчеркнул, что лидеры ПНФА не имеют никакого морального права говорить о свободе, правах человека, а также о демократии.

"Любой человек, поддерживающий, защищающий эту омерзительность, является потенциальным преступником и существом с тоталитарным мышлением. Мы должны научиться строить свободу, в первую очередь, у нас в семье. Если к власти придут избивающие членов своих семей, то они будут убивать нас на площадях, будут ломать нам колени, пальцы", - говорится в статусе.

Напомним, что на днях дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы разоблачила отца, оказывающего насильственное и жестокое отношение к семье. Не выдержав жесткой критики общества Фуад Гахраманлы подал в отставку с поста заместителя председателя ПНФА.

(Автор: Самир Али)

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