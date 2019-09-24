Азербайджанские военнослужащие выполнили задачи на учениях Saber Junction - 19 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские военнослужащие, участвующие в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction - 19”, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, выполнили задачи очередного этапа.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Военнослужащие ВС Азербайджана, наряду с представителями стран-членов и партнеров НАТО, выполняют задачи по операциям, проводимым в рамках учений, взаимодействию подразделений и другие задания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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