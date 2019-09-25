Вице-премьер: Азербайджанская армия за один день освободит Нагорный Карабах от оккупации

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия за один день освободит Нагорный Карабах от оккупации.

Об этом вице-премьер, заместитель председателя правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Гасанов сказал на встрече с активистами Сумгайытской городской и Губадлинской районной организаций ПЕА в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте, сообщает в среду Trend.

Гасанов подчеркнул, что азербайджанские земли будут освобождены от оккупации. «В Армении к власти пришел Пашинян, и у нас появилась надежда, что вопрос решится в положительную сторону. Но и он несет несуразицу. Пусть все знают, что Азербайджан может освободить Нагорный Карабах от оккупации, и мы освободим эти земли», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Вице-премьер также раскритиковал проживающих в эмиграции азербайджанцев, добавив, что их завербовали и используют против Азербайджана: «В отношении этих людей молчать не нужно. Их невозможно перевоспитать административными мерами. Их нужно осуждать на общественном уровне».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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