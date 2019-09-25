Али Гасанов: В Азербайджане должна быть обновленная, конструктивная оппозиция

25 сентября 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должна быть обновленная, конструктивная оппозиция.

Об этом сказал вице-премьер, зампред правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Гасанов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что все видят текущее развитие в стране: «Это реальность, которую необходимо доносить до людей. Иногда звучат негативные мнения. Азербайджану нужна оппозиция. В 2001 году я говорил, что оппозиция должна обновиться, но она не обновилась. Она существует за счет зарубежных грантов. В Азербайджане должна быть обновленная, конструктивная оппозиция. Тогда развитие пойдет еще быстрее. А так, что власти взять с безграмотной и несуразной оппозиции? Ничего…».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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