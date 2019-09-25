Азербайджанская община Нагорного Карабаха: Мы вернемся в Карабах (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:18)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан вернет оккупированные территории, мы вернемся в Карабах. Мы работаем во имя этого.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев на литературно-художественном мероприятии "Зов Карабаха", передает в среду Trend.

Гянджалиев сообщил, что потенциал переговоров по урегулированию Нагорно Карабахского конфликта не иссяк.

«Для того, чтобы освежить память премьера Армении Никола Пашиняна после сделанных им заявлений, вкратце хочу напомнить, что мы – азербайджанцы, изгнанные из Нагорного Карабаха являемся заинтересованной стороной, согласно международному праву и документам, утвержденным международными организациями. Мы – азербайджанцы вернемся на свои земли, с которых были изгнаны. В связи с этим руководство страны участвует в переговорах и их потенциал не иссяк. Мы не потеряли надежду на переговоры. Каждый из нас действует с целью разоблачения армян, получения превосходства в информационной политике, мы продолжаем информационную войну для изобличения лжи армян», - сказал Гянджалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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