Азербайджан и Россия обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

26 сентября 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Азербайджан-Россия.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны, выступив на мероприятии, заместитель министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов, рассказал о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества между двумя странами, подчеркнул развитие отношений в этой сфере.

Стороны рассмотрели текущее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.

По итогам встречи был подписан «Протокол 13-го заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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