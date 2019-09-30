Вопрос с депутатом Рафаэлем Джабраиловым был решен в правовой плоскости – глава комитета

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с депутатом Рафаэлем Джабраиловым, был решен в правовой плоскости, поэтому обсуждать это в прессе и парламенте необходимости нет.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.

Новрузов отметил, что культура отставки есть везде.

Депутат добавил, что этот вопрос раздувают те, кто когда-то выдвинул свою кандидатуру в Милли Меджлис, но не завоевал доверие народа, и, сидя за рубежом проводит антиазербайджанскую кампанию, занимаясь дискредитацией и манипулируя этим событием. "Те, кто не могут регулировать вопросы поведения и нравственности в своей партии, раздувают этот вопрос», - сказал Новрузов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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