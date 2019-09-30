Вопрос с депутатом Рафаэлем Джабраиловым был решен в правовой плоскости – глава комитета

30 сентября 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с депутатом Рафаэлем Джабраиловым, был решен в правовой плоскости, поэтому обсуждать это в прессе и парламенте необходимости нет.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.

Новрузов отметил, что культура отставки есть везде.

Депутат добавил, что этот вопрос раздувают те, кто когда-то выдвинул свою кандидатуру в Милли Меджлис, но не завоевал доверие народа, и, сидя за рубежом проводит антиазербайджанскую кампанию, занимаясь дискредитацией и манипулируя этим событием. "Те, кто не могут регулировать вопросы поведения и нравственности в своей партии, раздувают этот вопрос», - сказал Новрузов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат Милли Меджлиса отказался от мандата
Политика 12:22
Сиявуш Новрузов: Социальные сети порой используют неверно
Политика 25 сентября 13:52
В правящей партии Азербайджана прошла встреча с победителями конкурса по случаю дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 17 сентября 17:03
Эльдар Султанов: В Генпрокурате не ведется расследование (Эксклюзив)
Политика 10 сентября 14:57
Сиявуш Новрузов: Шаги азербайджанской оппозиции состоят только из ругани и оскорблений
Политика 6 сентября 11:13
Сиявуш Новрузов: ПЕА продолжает переводить средства в Фонд помощи ВС
Политика 4 июля 14:10
Лента новостей
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили воинскую часть
Политика 14:02
До 2020 года Турцию посетит свыше 6 млн туристов из Ирана
Турция 14:00
Сколько цитрусовых фруктов Турция эскортировала в Азербайджан и Нахчыван?
Турция 13:55
Утвержден проект плана работы Милли Меджлиса по законодательству
Политика 13:48
В парламенте Азербайджана поднят вопрос о недостаточном соблюдении запрета на курение в закрытых помещениях
Политика 13:45
Объем транзакций из России в Казахстан сократился на более чем 20%
Экономика 13:37
В парламенте Азербайджана предложено создание Карабахского комитета
Политика 13:37
Завтра утром на Абшероне местами будет дождливо
Общество 13:30
В 2020 году запланирована бизнес-миссия Азербайджана в Корее
Бизнес 13:30