ЦИК: Официальный документ о лишении Рафаэля Джабраилова депутатского мандата не поступал

30 сентября 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступал официальный документ о лишении мандата депутата Милли Меджлиса (парламента) Рафаэля Джабраилова.

Об этом сказал зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что после того, как соответствующий документ поступит, ЦИК отреагирует на него в соответствии с законодательством, и примет необходимые решения.

Отметим, что депутат Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис с тем, чтобы его лишили депутатского мандата.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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