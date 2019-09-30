ЦИК: Официальный документ о лишении Рафаэля Джабраилова депутатского мандата не поступал

БАКУ /Trend/ - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступал официальный документ о лишении мандата депутата Милли Меджлиса (парламента) Рафаэля Джабраилова.
Об этом сказал зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что после того, как соответствующий документ поступит, ЦИК отреагирует на него в соответствии с законодательством, и примет необходимые решения.
Отметим, что депутат Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис с тем, чтобы его лишили депутатского мандата.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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