Али Гасанов: Гейдар Алиев – основоположник современной идеологии азербайджанства

“Национальная принадлежность – источник гордости для каждого человека. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я - азербайджанец”

ГЕЙДАР АЛИЕВ

БАКУ /Trend/ - Хочу довести до внимания уважаемых читателей, что с 1993 года по настоящее время в стране были написаны многочисленные книги и статьи, связанные с государственной идеологией Азербайджана – азербайджанством, проведены «круглые столы» и конференции, на страницах печати проведены широкие обсуждения нынешней ситуации и предстоящей работы в этой области. Имеются многочисленные выступления и рекомендации выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева об идеологии азербайджанства, ее применении в нашей стране. Эти выступления и рекомендации регулярно изучаются государственными ведомствами и соответствующими политико-идеологическими структурами, выдвинутые положения и принципы принимаются к сведению и применяются во всех сферах нашей общественной жизни. Однако некоторые «политики», которые почему-то все еще не могут реально найти себя в области идеологии, как и в других сферах деятельности, и ощущают вокруг себя серьезный политико-идеологический вакуум, продолжают обвинять власти Азербайджана в том, что они не создали национальную идеологию, и, распространяя ложную информацию в этой связи, пытаются ввести общественность в заблуждение. Поэтому хочу вновь вернуться к теме национальной идеологии и ее применения в Азербайджане.

Эти мысли нашли отражение в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова «Гейдар Алиев – основоположник современной идеологии азербайджанства».

Как известно в современном мире существует свыше 5000 больших и малых народов, однако в штаб-квартире ООН развеваются флаги чуть более 200 независимых государств. Азербайджанское государство занимает свое место в этом ряду, что расценивается как большое историческое достижение нашего народа.

Путь строительства независимого государства каждого народа обусловлен рядом важных внутренних и внешних факторов. Азербайджанский народ, воспользовавшись благоприятными историческими условиями и политическим, экономическим, культурным и интеллектуальным потенциалом, в конце ХХ столетия вновь осуществил свою мечту о независимости. Однако короткая история периода независимости подтверждает мысль общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что «каким бы трудным ни было обретение независимости, сохранить ее, сделать постоянной и вечной еще сложнее». Анализ пути, пройденного Азербайджаном в эти годы, свидетельствует о том, что в тот период такую трудную, сложную и почетную миссию, как строительство государства, мог возглавить человек, обладающий твердой волей, широким и глобальным мировоззрением, пользующийся большой поддержкой народа и превратившийся в его национального лидера. Так и случилось. Единственной личностью, способной в конце 90-х годов ХХ столетия возвыситься до уровня общенационального лидера в Азербайджане и справиться с этой работой, был именно Гейдар Алиев.

Важную часть практической и теоретической деятельности Гейдара Алиева составляют его учение о национальной государственности, национально-духовное и идейно-политическое мировоззрение. Его богатое наследие в этой области заслуживает быть примером не только для нынешних общественно-политических кругов, но и для грядущих поколений, всех лидеров, желающих руководить Азербайджаном. Идейный мир этой исторической личности, заложившей прочную основу современного Азербайджана, всегда будет озарять путь его последователей.

Идеи и мысли Гейдара Алиева, проводимая им политика в условиях Азербайджана заложили научно-теоретические и концептуальные основы перехода от социалистической общественно-экономической системы к новому обществу. Для молодого Азербайджана, освободившегося от империи и социалистической системы и вставшего на путь независимости, однако оказавшегося лицом к лицу с не совпадающими, сталкивающимися интересами региональных и мировых сил, ищущего свое место в глобализирующемся мире, стремящегося к защите национальных интересов, учение Гейдара Алиева о государственности являлось настоящей стратегией и программой действий. Практическая деятельность и идейно-политические взгляды Гейдара Алиева сыграли огромную роль в возвращении к своим корням и самоутверждении азербайджанского народа, который на протяжении многих лет был оторван от своей государственности и национально-духовных корней, национальные и государственные интересы которого были попраны.

При возвращении в 1993 году к руководству Азербайджаном Гейдар Алиев обладал цельной государственной концепцией. Некоторые тезисы данной концепции нашли отражение в его обращении, адресованном в 1992 году к азербайджанской интеллигенции, и принятой в том же году программе Партии «Ени Азербайджан». В этом обращении – программе в виде тезисов получили свою истинную оценку реальная общественно-политическая ситуация того времени, условия строительства независимого государства, характер происходивших на международной арене событий и переживаемых процессов, внутренняя обстановка в Азербайджане, царивший экономический и политический кризис, пути выхода из него и другие судьбоносные вопросы.

Великий лидер Гейдар Алиев считал экономическое развитие, составляющее основу существования любого государства, важнейшей задачей в жизни страны. Он учил, что при построении государства лишь тогда можно в полной мере и устойчиво обеспечить образ жизни общества, нормы общественной жизни, управление, законность, стабильность, гражданское единство, национальное согласие, международную безопасность и др. задачи, если государство обладает мощной экономикой и отвечает поставленным целям.

Во всех сферах государственного строительства Гейдар Алиев придавал серьезное значение человеческому фактору, кадрам с глубоким национальным и государственным мышлением, хотел видеть каждого гражданина Азербайджана как человека, обладающего национальной нравственностью и твердой волей, глобальным и свободным сознанием, инициативной, активной, разбирающейся во внутригосударственных и международных процессах, образованной, справедливой, нужной своей Родине и народу личностью.

Гениальная личность, Гейдар Алиев в период десятилетнего руководства Азербайджаном не только создал независимое Азербайджанское государство и заложил всестороннюю здоровую основу его дальнейшего развития, но и сформировал идеологию азербайджанства – национальное учение, мобилизующее граждан страны, консолидирующее наш народ на международной арене вокруг единой идеи, цели и задачи. Когда в 1993 году Гейдар Алиев возвратился к власти, в Азербайджане отказались от коммунистической идеологии. Однако не было создано ни единого идейно-политического учения, ни системы функционального управления, способных объединить народ вокруг независимой государственности, разъясняющих происхождение азербайджанцев, характер созданного государства, хранящих и развивающих национально-духовные ценности, мобилизующих граждан страны и ведущих их в будущее. Тенденция тотального отказа от всего богатого наследия прошлого, в том числе научных, интеллектуальных, духовных, общественных ценностей в подлинном смысле слова создали в Азербайджане серьезный идеологический вакуум. Если попытка деидеологизации общества, с одной стороны, проистекала из неприязни к коммунистическому режиму, то с другой – была связана с отсутствием у официальных лиц, управлявших Азербайджаном в 1991-1993-х годах, ясной цели и задачи, полного представления о политическом, экономическом, культурном, духовном развитии руководимой ими страны.

При Гейдаре Алиеве создание национальной идеологии, которая должна была сплотить граждан Азербайджана вокруг единой идеи и цели, стало приоритетом государственной политики. Следует особо подчеркнуть тот факт, что так же, как и в других сферах, Гейдар Алиев сохранил принцип преемственности Азербайджанской Демократической Республики и в формировании системы национально-идеологических взглядов, обратившись к идеологии азербайджанства, выдвинутой в свое время ее создателями как объединяющей идеи. Причем не только просто обратился, а, наполнив ее реальным и целостным содержанием, возвысил до уровня государственной политики.

Общенациональный лидер отмечал, что национальная идеология должна быть связана с нашим историческим прошлым, обычаями и традициями нации, настоящим и будущим нашего государства. Как известно, история идеи азербайджанства охватывает последние два столетия. До представителей национально-просветительского движения XIX века выражение «азербайджанство» в основном употреблялось в значении любви к родине, его национальное мобилизующее и повседневное практическое влияние было очень низким. Однако представители просветительского движения XIX века, в частности, М.Ф.Ахундзаде, А.А.Бакиханов, Г.Б.Зардаби, Н.Б.Везиров, Дж.Мамедкулизаде, О.Ф.Неманзаде, Н.Нариманов и другие пропагандировали азербайджанство как реакцию сопротивления на оккупацию, осуществляемую против нашего народа, национальные лишения, средство сохранения исторической памяти, развития родного языка, национальных обычаев и традиций, духовности, пробуждения национального сознания и др.

Основатели Азербайджанской Демократической Республики, впервые пытаясь поднять идею азербайджанства на новый уровень - уровень государственной политики более системного содержания, старались построить деятельность Республики в направлении данной идеи. Однако в результате падения в скором времени Демократической Республики идея азербайджанства была снята с повестки дня и оказалась в тени коммунистической идеологии.

В советское время идея азербайджанства в основном жила в памяти народа, в том числе национальных обычаях и традициях, в определенной степени – художественных произведениях и, естественно, не могла стать государственной идеологией. Однако следует особо подчеркнуть тот факт, что в первый период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном – в 1970-80-х годах для развития азербайджанства были созданы благоприятные общественно-политические, научные и культурно-духовные условия. Историки, литературоведы, лингвисты, философы и представители другой интеллектуальной деятельности, в определенной степени воспользовавшись в тот период этими условиями, создали многочисленные произведения. В этих работах нашли отражение важные сферы азербайджанства - развитие общеазербайджанских чувств, азербайджанского языка, национального сознания, культуры, пропаганда в мире духовных ценностей, преодолевших испытание времени традиций, воспитание молодого поколения в национальном духе и пр. вопросы.

Важная роль в формировании идеи азербайджанства принадлежит начавшемуся в 90-х годах прошлого века – накануне восстановления государственной независимости вначале народному, а затем национально-освободительному движению. Переиздание и распространение в тот период различных работ, связанных с азербайджанством, написание новых книг и статей, размах народного движения, служащего возвышению национального сознания, духа, оказали позитивное влияние на образ массового мышления людей. Однако с чувством сожаления следует отметить, что силы, правившие в те годы Азербайджаном, особенно круги НФА – Мусават, не учитывая национально-этнических особенностей республики и руководствуясь стихийными настроениями, допустили грубые ошибки в пропаганде азербайджанства. Преподнося азербайджанство как национальную исключительность, они отождествляли его с общетюркской идеей, создав тем самым в республике атмосферу внутригосударственного этнического и национального недоверия. А это соответственно нанесло в тот период серьезный удар по жизненности и общей привлекательности идеи азербайджанства.

С возвращением в 1993 году Гейдара Алиева к политическому руководству была проделана серьезная работа для объединения всех граждан Азербайджана, независимо от языка, религиозной и этнической принадлежности, всех, кто поддерживал независимость страны, вокруг единого государства. В скором времени господствовавшая в обществе мечта о суверенитете, превращении азербайджанства в высшую идеологию всего населения независимого государства, необходимость обеспечения общенационального единства были вынесены на повестку дня общественно-политических и научно-культурных кругов. Приобретение вслед за этим азербайджанским языком статуса официального государственного языка и применение латинской графики, сохранение, развитие национально-духовных ценностей и широкое распространение их вместе с идеями азербайджанства среди проживающих в мире соотечественников, ежегодное празднование 31 декабря как Дня солидарности азербайджанцев мира и мероприятия, организуемые по этому случаю с участием наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, встречи, проведенные Гейдаром Алиевым с нашими соотечественниками в ходе зарубежных визитов, и пр. стали наглядными примерами возвышения начиная с 1993 года идеологии азербайджанства до уровня государственной политики.

В первые годы независимости, особенно в период опасного национально-гражданского противостояния и общественно-политического кризиса 1991-1994 годов, Гейдар Алиев внушал идею азербайджанства больше как фактор консолидации общественно-политических сил, социальных, национальных и религиозных групп в стране, и старался развивать ее в этом направлении. Оценивая сложившуюся опасную ситуацию, он отмечал, что можно находиться в оппозиции к власти и ее деятельности, но только не к государству, государственности, национальному единству, идее азербайджанства, отхватывающей общие интересы Родины, народа, национально-духовным ценностям, национальному делу, национальному языку, национальному естеству.

Как видно, учение Гейдара Алиева о государственности – идеология азербайджанства, в первую очередь, требовала от всех граждан страны истинного уважения и заботы о государственных интересах Азербайджана, национально-духовных ценностях нашего народа, государственном языке. В последующие годы, в особенности, накануне подготовки и принятия в 1995 году новой Конституции Азербайджана, Гейдар Алиев, развивая высказанные им в прежние годы мысли, связанные с азербайджанством, придал этой консолидирующей идее совершенно новое политико-правовое и идеологическое содержание, полностью адаптировал ее к национально-этническим особенностям страны и современным условиям в мире. Поэтому сегодня с полной ответственностью и уверенностью можно сказать, что Гейдар Алиев является основоположником идеологии азербайджанства – национального учения, учитывающего веление времени, эпохи, основы государственности, национально-этнические условия. Потому что идеология азербайджанства, приобретя истинное политико-идеологическое содержание именно при великом лидере, превратилась в учение и возвысилась до уровня государственной идеологии. В последующие годы идеология азербайджанства, как совершенная концепция, постепенно стала играть роль платформы национального объединения всех граждан Азербайджана, большинства проживающих в мире соотечественников, всех наших земляков, связанных с Азербайджаном. Если до Гейдара Алиева идея азербайджанства существовала, в основном, как этнолингвистическая, литературно-художественная, культурно-эстетическая, философская и духовная ценность, то, приобретя при нем серьезное политико-правовое содержание, она превратилась в законченную систему идей – неотъемлемую составную часть государственного строительства.

Проведение в 2001 году в Баку впервые в истории I Съезда азербайджанцев мира и широкое обсуждение еще раз с участием тысяч наших соотечественников основ азербайджанства, оценку сложившейся ситуации и определение предстоящих задач можно расценивать как новый этап в формировании и дальнейшем развитии нашей национальной идеологии.

Созданная Гейдаром Алиевым идеология азербайджанства и включенные в ее содержание основные принципы нашли отражение в принятой в 1995 году всенародным референдумом Конституции Азербайджана. Говоря о защите интересов государственности, общенациональный лидер, в первую очередь, подразумевал соблюдение положений Конституции – общепринятого Основного закона страны. Эти нормы в качестве общенациональной задачи каждого гражданина Азербайджана предусматривают в первую очередь их участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, утверждение гражданского общества, построение правового, светского государства, основанного на воле народа и верховенстве законов, обеспечение достойного уровня жизни всех в соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком, приверженность общечеловеческим ценностям, сосуществование со всеми народами планеты в условиях дружбы, мира и спокойствия и пр.

Как видно, в основе идеологии азербайджанства общенационального лидера лежат в первую очередь принцип сильной азербайджанской государственности, общеазербайджанская идея (идея гражданского единства и толерантности), справедливые и приемлемые для всех нормы общественной жизни, признание Азербайджанского государства всеми гражданами Азербайджана своей опорой, источником своей гордости, налаживание контакта с гражданами другой этнорелигиозной принадлежности на основе общечеловеческих правил общежития и др. высшие ценности.

Понятие сильного Азербайджанского государства, лежащее в основе идеологии азербайджанства Гейдара Алиева, является своего рода управленческим институтом, который, опираясь на многовековые традиции государственности нашего народа, постоянно будет беречь и обогащать их. Это государство должно обладать совершенными механизмами центрального и местного управления, стабильной общественно-политической жизнью, действенными законами, возможности и умения каждого гражданина должны надлежаще оцениваться и они должны вовлекаться в процессы в соответствии со своими способностями, в стране должна господствовать прозрачная, толерантная и мультикультуральная среда, в основе государственности должно лежать общегражданское единство.

Таким образом, как видно из проведенного выше анализа, идеология азербайджанства стала выражением общих интересов всего азербайджанского народа, а не того или иного политического лидера, партии или политической организации. Поэтому быть в оппозиции к данной идеологии все равно, что находиться в оппозиции к общенародным интересам, общенародному мнению и позиции. В этом понимании идеология азербайджанства составляет основу, важнейшие принципы государства, построенного по желанию, стремлению и воле народа, намеченной стратегии внутренней и внешней политики данного государства, постоянной основой, главными принципами его жизни и деятельности. Значит, ее претворение в жизнь и защита должны стать основой для всех граждан и организаций, проживающих, осуществляющих деятельность в Азербайджане, претендующих на управление этим государством. Если то или иное лицо или организация принимают общество, представляемое ими государство, установленную Конституцией систему внутригосударственных отношений и ценностей, значит обязательно должны принимать то, что государство является гарантом данной системы.

Определяя идеологию азербайджанства, Гейдар Алиев также учитывал события, происходившие на международной арене, современную мировую политику, тенденции развития глобализирующегося и транснационализирующегося мира. Конечно, в глобализирующемся мире не так легко защищать национальные интересы, национально-духовные и нравственные ценности стран. Транснациональные компании и стоящие за ними супердержавы очень ревностно воспринимают национальное развитие, национальные интересы стран, защиту национально-духовных ценностей и другие процессы. Учитывая эту реальность, Гейдар Алиев, с одной стороны, формировал идеологию азербайджанства на фоне общечеловеческих ценностей, а с другой, - в процессах государственного строительства преломлял внешние влияния сквозь призму национальной идеологии.

Формируя идеологию азербайджанства, Гейдар Алиев, наряду с защитой национально-духовных ценностей, национального бытия, доставшегося нам в наследство от исторического прошлого, и всех отличающих его атрибутов, в то же время видел Азербайджан современным, развитым государством со стабильной внутренней жизнью, способным обеспечить материально-духовные потребности народа, приобщившимся к мультикультуральным ценностям, обеспечившим национальное и социальное единство.

В основу идеологии азербайджанства Гейдар Алиев, в первую очередь, ставил независимое Азербайджанское государство, - национальное государство, способное обеспечить интересы более 40 миллионов проживающих в мире азербайджанцев, отвечающее стабильному, благополучному и динамичному развитию всех граждан страны.

В своих выступлениях великий лидер Гейдар Алиев так комментировал данный вопрос: Независимое Азербайджанское государство является для нас самым ценным историческим достоянием, и его защита, обеспечение вечности – священный долг каждого азербайджанца. Говоря о национальной идеологии, мы должны, в первую очередь, воспитывать весь народ, особенно молодежь, в духе верности принципам независимой государственности Азербайджана.

Гейдар Алиев хотел видеть Азербайджанское государство свободной, справедливой, демократической, обладающей гражданским обществом страной, где господствуют плюрализм, толерантная среда, мультикультуральные ценности, и всегда стремился к этому. Проведение в 1995 году первых парламентских выборов на основе многопартийной системы, принятие первой Конституции страны, укрепление связей Азербайджана с демократическими институтами Европы были показателем позиции общенационального лидера, связанной с будущим своей страны. Создание и развитие в Азербайджане поистине многопартийной системы, свободного, плюралистического общества, неправительственных организаций, независимой печати также были осуществлены непосредственными усилиями Гейдара Алиева.

Второе основное место в учении Гейдара Алиева о государстве и национальной идее занимал человеческий фактор – любящий свою нацию и народ, готовый на любой подвиг во имя государства, развивающий национально-духовные ценности, знающий и любящий государственный язык, справедливый и инициативный, занимающий активную позицию и волевой гражданин Азербайджана. Великий лидер учил, что сила того или иного государства отнюдь не измеряется его размерами. Если гражданин страны изначально понимает пользу, которую его работа принесет ему самому, его семье и народу, и пожинает результаты своего труда по принципу справедливости, то граждане такой страны бывают более идейными, волевыми и решительными, а сами страны, как правило, - сильными, могущественными и величественными.

Согласно учению общенационального лидера о государстве, все граждане страны, независимо от вероисповедания, языка, национальной принадлежности, равны перед законом и справедливостью. Неслучайно важную сферу управленческой деятельности Гейдара Алиева в 1993 году составляли создание в Азербайджане гармоничного общества, привлечение человеческого потенциала к созидательной работе, утверждение принципов социальной справедливости и служение повышению веры людей в свое государство. Идея национального согласия и гражданского единства Гейдара Алиева, рациональное использование человеческих ресурсов, привязанность каждого гражданина к своему государству, служение государства каждому человеку, а человека – государственности нашли отражение и в принятой в 1995 году Конституции.

Одна из основ, составляющих суть идеологии азербайджанства, для Гейдара Алиева заключалась в сохранении и развитии национально-духовных ценностей, родного языка и культуры. В связи с этим великий лидер отмечал, что концепция национальной идеологии должна отражать наше историческое прошлое, национальные обычаи и традиции, язык, религию и культуру, служить сохранению и развитию этих ценностей.

«Национальная принадлежность является источником гордости для каждого человека. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!». Эти слова являются историческим заявлением, раскрывающим национально-духовный мир, гражданскую позицию и природу нашего общенационального лидера, доказывающим его привязанность к национальным корням.

Говоря об идеологии азербайджанства, Гейдар Алиев особо выделял вопрос воспитания достойного гражданина, в особенности, всестороннего развитого молодого поколения. Он видел азербайджанскую молодежь как свободно мыслящих, разбирающихся в происходящих в обществе и мире процессах, патриотически настроенных, умелых, интеллектуальных людей с развитым государственным мышлением. Общенациональный лидер подчеркивал: Мы должны воспитать такое поколение, которое любило бы свое государство, могло защищать, беречь и достойно представлять его во всем мире. Молодое поколению должно быть приверженным своим национальным обычаям и традициям, глубоко изучать родной язык, национальную культуру, в то же время усваивать общечеловеческие ценности.

Учение о государственности Гейдара Алиева, взявшего на себя тяжелую ответственность руководства государством в сложный и судьбоносный период истории нашей страны, и его неотъемлемая составная часть – идеология азербайджанства составляют основу сегодняшнего существования и дальнейшего развития независимого Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, последовательно продолжающий политический курс великого лидера, оценивая его теоретическое и практическое наследие на пути строительства независимого государства, говорил: «1993-2003 годы останутся в истории нашей страны как годы стабильности и развития, потому что именно в те годы были заложены основы государственности, построено Азербайджанское государство, в 1995 году принята Конституция независимого государства, сформировались идеологические основы государственности – идеология азербайджанства… Эти основы, созданные Гейдаром Алиевым, указывают в настоящее время путь азербайджанскому народу».

За минувшие 16 лет Президент Ильхам Алиев превратил такие вопросы, как развитие и сохранение чистоты национально-духовных ценностей, родного языка азербайджанского народа, патриотическое воспитание молодежи, создание исторического наследия народа, укрепление толерантной среды и мультикультуральных ценностей в стране, в составную часть государственной политики, что служит наглядным проявлением серьезного значения, придаваемого им учению Гейдара Алиева о государственности, и творческого развития этого учения. Благодаря рациональной, дальновидной и прагматичной политике, смелым шагам, сильным лидерским качествам и неутомимому повседневному труду Президента Ильхама Алиева Азербайджанское государство успешно справляется с намеченными великим лидером стратегическими задачами и уверенно идет в будущее.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня переживает период самого высокого развития в своей истории. За минувшие 16 лет в стране была сохранена общественно-политическая стабильность, укрепились демократические институты, усилилась экономика, в разы увеличились зарплаты, пенсии и пособия населения. Экономика Азербайджана по конкурентоспособности поднялась на 35-е место в мировом масштабе и на 3-е место среди развивающихся стран. В современной сложной геополитической обстановке Президент Ильхам Алиев проводит продуманную и последовательную политику, достойно представляет государство на международном уровне.

Оценивая причины достигнутых успехов, глава государства Ильхам Алиев всегда особо отмечает два фактора: доверие народа и приверженность идеям Гейдара Алиева, его политическому курсу. Блестящая победа Ильхама Алиева на проведенных 11 апреля 2018 года президентских выборах стала наглядным проявлением высокого доверия азербайджанского народа, его веры в своего лидера. Необходимым условием этой победы являются верность идеям великого лидера, умелое продолжение намеченного им пути.

С возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане – избрания его первый раз Президентом 3 октября проходит 26 лет. Его эффективная государственная политика, служащая прогрессу Азербайджана, успешно продолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым. Модернизирующаяся с каждым днем Азербайджана – самая большая дань светлой памяти великого лидера, 96-летие которого мы с большим почтением отметили в этом году. Пока существует наше национальное государство, Гейдар Алиев всегда будет жить в сердце азербайджанского народа, его светлые идеи постоянно будут озарять наш путь.

Али Гасанов

помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам,

доктор исторических наук, профессор

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