Ровнаг Абдуллаев: Азербайджан признан в мире надежным экспортером энергоносителей

БАКУ /Trend/ - Недавно азербайджанский народ торжественно отметил 25-летие «Контракта века», являющегося шедевром великого лидера Гейдара Алиева. Триумфальный марш энергетической стратегии Азербайджана, стартовавший «Контрактом века», очень быстро вывел Азербайджан из глубокого кризиса в этап социально-экономического развития, превратив страну в лидирующее государство региона.

Об этом на мероприятии, посвященном 90-летнему юбилею создания Института нефтехимических процессов (ИНХП) им. Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что нефтегазовые проекты, реализуемые по инициативе и активном участии Азербайджана, стали неразрывной частью нефтяной стратегии, и Азербайджан был признан в мире надежным экспортером энергоносителей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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