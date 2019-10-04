Глава Ассоциации адвокатов Турции: Быть сильным государством — значит иметь сильный институт судов и адвокатуры

4 октября 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В каждой стране есть много проблем в адвокатской деятельности. Наша задача - решить эти проблемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Ассоциации адвокатов Турции Метин Фейзиоглу на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане отмечается 100-летие создания института адвокатуры.

"Сегодня мы приветствуем вас, как внуки командующего Кавказской исламской армией Нуру Паши. Актуален также вопрос образования в сфере адвокатуры. Мы адвокаты, постоянно боремся за независимость, за справедливый суд. С другой стороны, мы не знаем, как будет влиять искусственный интеллект на профессию адвоката через 15-20 лет. Поэтому мы должны изучать и технологию тоже", - сказал он.

"То, что Азербайджан силен означает, что сильна и Турция, а то что сильна Турция означает, что силен и Азербайджан. Быть сильным государством - значит иметь сильный институт суда и адвокатуры", - сказал Метин Фейзиоглу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Адвокатская палата Турции поддержит освобождение азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт 13:08
В Азербайджане адвокаты получили электронные подписи для использования электронной судебной системы - коллегия
Общество 12:31
В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
Политика 10:24
В Казахстане состоялся Международный форум юстиции мирового масштаба - ФОТО
Общество 23 сентября 12:50
В Баку состоится тестовый экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов
Общество 5 сентября 11:21
В Азербайджане огласили дату экзамена для приема в Коллегию адвокатов
Общество 14 августа 19:00
Лента новостей
Азербайджанский Kapital Bank награжден международным журналом Global Finance
Финансы 16:48
Азербайджанское государство поддерживает инвалидов Карабахской войны – объединение
Политика 16:45
Депутат: Пашинян застрял в 80-х годах и живет грезами того периода
Политика 16:29
В Азербайджане будут активно развивать барную культуру безалкогольных напитков (ФОТО)
Социум 16:29
В Турции сократился экспорт фруктов и овощей
Турция 16:22
Продлён срок специальной скидочной кампании от Nikoil Bank, приуроченной ко «Дню нефтяника»
Финансы 16:21
Казахстан, Франция рассмотрят возможность реализации совместных проектов
Бизнес 16:10
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 16:09
Растет взаимная торговля между Туркменистаном и Узбекистаном
Бизнес 16:06