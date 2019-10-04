Глава Ассоциации адвокатов Турции: Быть сильным государством — значит иметь сильный институт судов и адвокатуры

БАКУ/Trend/ - В каждой стране есть много проблем в адвокатской деятельности. Наша задача - решить эти проблемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Ассоциации адвокатов Турции Метин Фейзиоглу на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане отмечается 100-летие создания института адвокатуры.

"Сегодня мы приветствуем вас, как внуки командующего Кавказской исламской армией Нуру Паши. Актуален также вопрос образования в сфере адвокатуры. Мы адвокаты, постоянно боремся за независимость, за справедливый суд. С другой стороны, мы не знаем, как будет влиять искусственный интеллект на профессию адвоката через 15-20 лет. Поэтому мы должны изучать и технологию тоже", - сказал он.

"То, что Азербайджан силен означает, что сильна и Турция, а то что сильна Турция означает, что силен и Азербайджан. Быть сильным государством - значит иметь сильный институт суда и адвокатуры", - сказал Метин Фейзиоглу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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