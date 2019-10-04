Али Гасанов: Самым надежным гарантом государственности и единственным источником власти является народ

БАКУ/Trend/ - Самым надежным гарантом государственности и единственным источником власти является народ! Эту истину продемонстрировал всему миру ровно 25 лет назад общенациональный лидер Гейдар Алиев, при массовой поддержке народа, пресекший попытку государственного переворота Сурата Гусейнова и братьев Джавадовых. Старшее и среднее поколения хорошо помнят происходящие в то время драматические события, но молодое поколение может узнать об этом только из прессы. Та предательская попытка переворота, начавшаяся немедленно после подписания 20 сентября 1994 года "Контракт века", задуманного общенациональным лидером одним из основных ресурсов и дополнительных гарантов независимости и будущего развития Азербайджана, и достигшая своей кульминации в начале октября, в первую очередь была направлена против государственности, независимости и ее гаранта — Гейдара Алиева.

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

В своей публикации Али Гасанов обращает внимание на последовательность событий того времени.

«Обратите внимание, 20 сентября 1994 года подписываются нефтяные контракты. В ночь с 21 на 22 сентября четверо обвиняемых в государственных преступлениях людей сбегают из изолятора министерства национальной безопасности. Вечером 29 сентября на пороге своего дома убит зампредседателя Милли Меджлиса Афияддин Джалилов и начальник Особого управления при Президенте Шамси Рагимов, 30 сентября взорван служебный автомобиль Генерального прокурора. Второго октября под руководством Махира Джавадова вооруженный отряд, в основном состоящий из омоновцев, изрешетив пулями захватывает здание Генеральной прокуратуры. Гейдар Алиев, принимающий участие в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, немедленно вернувшись в страну, начинает осуществлять неотложные меры для пресечения опасных процессов. Четвертого октября ситуация становится еще более обостренной. Вооруженные отряды тогдашнего премьер-министра, мятежника Сурата Гусейнова, который был заодно с братьями Джавадовыми, в Гяндже силой захватывают административные здания правительственных органов, железнодорожный вокзал и аэропорт, берут под контроль вход и выходы из города. В таких условия, Гейдар Алиев делает очень мудрый и смелый шаг. Хотя у него были полномочия и возможности применить легитимную силу против пытающихся осуществить государственный переворот, но он выбрал другой путь и этот выбор стал новым образцом современной мировой политики. Он противопоставил вооруженным отрядам, антинациональным элементам, угрозами стремящимся к власти, направляющим и поддерживающим их заграницей предателям железную волю народа Азербайджана. Гейдар Алиев четвертого октября обратившись через телевидение напрямую к народу, призвал граждан во имя охраны государственности и национального суверенитета собраться у дворца Президента. Несмотря на то, что была уже ночь, за короткое время тысячи людей собравшись вокруг своего Лидера, продемонстрировали всему миру верность Родине, государству, решимость национальной государственности. Естественно, никакая сила до сегодняшнего дня не смогла и не сможет устоять перед решимостью, волей, национальным единством и доверием народа к своему лидеру!!!», - сказал он.

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