Севиндж Фаталиева: Еврейское наследие — одно из тех, которые ценятся и сохраняются в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Еврейское наследие — одно из тех, которые ценятся и сохраняются в Азербайджане. История евреев в Азербайджане насчитывает две тысячи лет. Сегодня еврейская община является одной из самых активных и влиятельных религиозных общин.

Об этом сказала член азербайджанской делегации Севиндж Фаталиева в последний рабочий день осенней сессии ПАСЕ выступая в ходе обсуждений, связанных с докладом "Охрана еврейского культурного наследия", передает в пятницу Trend.

Депутат отметила, что для охраны еврейского наследия в Азербайджане создан ряд совместных организаций, в частности, Центр дружбы Азербайджан-Израиль, еврейское агентство "Сохнут", комитеты по охране еврейских обычаев и традиций "Джойнт" и "Ваад-Л-Хетзола", религиозные школы, Еврейский центр культуры, женское общество "Ева", благотворительное общество "Хэсэд Гершон", молодежные клубы "Алеф", студенческая организация "Гилэль", ряд газет. При помощи еврейских общин проводится множество культурных мероприятий, издается еврейская литература. В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева " Адрес толерантности – Азербайджан" в 2010 году для еврейских детей в Баку был построен образовательный центр Хабад-Ор-Авнер. Центр на 450 учеников преподает основы еврейской культуры. Сегодня в столице Азербайджана, а также в Губе и Огузе действуюут несколько синагог. Открывшаяся в Баку в 2003 году синагога - самая большая в Европе.

Севиндж Фаталиева сообщила, что наглядным примером охраны еврейского наследия является находящийся вблизи города Губа в Азербайджане поселок под названием Красная Слобода с семью синагогами.

"Красная Слобода прославилась, как центр развития и охраны материальной и духовной культуры горских евреев в Азербайджане и за его пределами. Неслучайно этот поселок известен, как "Кавказский Иерусалим". Охрана и развитие традиций еврейства неотделимо связаны с жизнью еврейской общины. Обязательства Азербайджана по охране и развитию еврейской общины в Красной Слободе отражены в Конституции и принятых парламентов законах. В 1991 году правительство Азербайджана начало изучать еврейские традиции в Красной Слободе. В последние годы создано несколько образовательных учреждений, в которых, наряду с общей программой преподаются основы еврейства. Принятый в 2009 году закон "Об образовании" обеспечивает право этнических меньшинств на создание образовательных учреждений, в которых обучение будет вестись на их родном языке. Все это показывает, что охрана еврейского наследия в Азербайджане является традицией, и в то же время - частью государственной политики", - сказала Фаталиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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