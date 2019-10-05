Али Гасанов: Учитель – самая почетная профессия!

БАКУ /Trend/ - Любая профессия, возвышающая человека благодаря честному труду, почетна, и каждый представитель профессии заслуживает уважения. Однако есть такая профессия, представители которой играют исключительную роль в жизни любого человека, определяют уровень духовного и интеллектуального развития людей, вносят вклад в превращение их в зрелых граждан. Речь, конечно, идет об учителях.

Как сообщает в субботу Trend, эти мысли нашли место в статусе, опубликованном на странице помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова в социальной сети Facebook.

В статусе говорится: «Решением ЮНЕСКО с 1994 года 5 октября ежегодно отмечается как Всемирный день учителя. Общенациональный лидер Гейдар Алиев принял решение о проведении этой даты как Дня учителя и в Азербайджане. «Я не знаю звания выше, чем учитель», - говорил общенациональный лидер, который на всех этапах руководства Азербайджаном всегда относился к учителям, работникам образования с особым уважением, уделял внимание вопросам улучшения их материального положения, благосостояния, заботился о представителях этой священной профессии, при каждом случае встречался со своими учителями и выражал им сердечную признательность. Великий лидер отмечал, что каждый из нас, независимо от занимаемой позиции, убеждений и профессии, за все достижения, в первую очередь, обязан школе и учителям.

Те, кто был близко знаком с Гейдаром Алиевым, прекрасно знали, что великий лидер считал учителей настоящими соратниками в процессе государственного строительства, в особенности, в воспитании молодого поколения. По сути, самым большим учителем нашей страны и нации был сам Гейдар Алиев. Многие известные авторы, исследующие его биографию, характеризуют этого выдающегося государственного деятеля еще и как Мастера-учителя. Да, сегодня можно без колебаний сказать, что основоположник независимого азербайджанского государства, выдающийся политический и государственный деятель Гейдар Алиев являлся еще и настоящим учителем, указывающим путь построения государства в нашей стране, его сохранения, предотвращения военно-политических переворотов, создания национально-гражданского единства, мобилизации народа вокруг единой идеи – идеологии азербайджанства. Сегодня власть Азербайджана, как в государственном управлении, внутренней политике, так и в дипломатии идет по пути, намеченному своим Учителем – Гейдаром Алиевым.

В период власти продолжателя политического курса общенационального лидера Президента Ильхама Алиева в нашей стране с такой же чуткостью проявляется особое внимание и забота об учителях, образовании и работниках образования в целом. Хочу отметить некоторые факты: в период власти Ильхама Алиева в нашей стране было построено или капитально отремонтировано более 3200 школ. Отремонтированы и реконструированы здания высших учебных заведений, до самого высокого уровня доведено их техническое оснащение, их число и география вместе с филиалами расширены вдвое. Начало каждого учебного года запоминается открытием в Азербайджане десятков новых школ, а также того или иного вуза, новых факультетов, новых учебных корпусов. Правительство держит под особым контролем техническое оснащение вузов, обеспечение их учебниками. В целях подготовки национальных кадров в последние пятнадцать лет тысячи представителей азербайджанской молодежи получили и продолжают получать образование в зарубежных странах за государственный счет. В этом направлении с каждым годом также совершенствуется работа по подготовке педагогических кадров, с зарубежными учебными заведениями осуществляется широкое сотрудничество по подготовке специалистов в необходимых сферах, проведению обмена опытом, повышению квалификации и пр.

Президент постоянно предпринимает особые шаги с целью улучшения материального благосостояния учителей в Азербайджане. На основании соответствующего распоряжения главы государства с 1 сентября текущего года ежемесячные должностные оклады учителей были увеличены в среднем на 20 процентов, таким образом, среднемесячная заработная плата достигла 600 манатов. После этого изменения число учителей, ежемесячная заработная плата которых превышает 1000 манатов, превысило примерно 5000 человек по стране. Кроме того, в минувшем учебном году успешно завершилась диагностическая оценка знаний и квалификации учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, в целом, ежемесячная учебная нагрузка более 150 учителей увеличилась в 1,5, а должностные оклады – в 2 раза. Таким образом, как отметил господин Президент, по мере увеличения возможностей государства, доходов бюджета повышаются и оклады работников образования, эти шаги будут предприниматься и впредь, будут приняты необходимые решения для роста материального благосостояния учителей, как и других наших граждан.

Хочу особо отметить, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики, руководитель Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиева уделяет большое внимание созданию в нашей стране образовательных комплексов, отвечающих современным стандартам, и повышению уровня обучения в школах. По ее инициативе в рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану новую школу», осуществленной в 2005-2012 годах, в различных регионах страны было построено или реконструировано около 400 школьных зданий, где получают образование свыше 100 тысяч учащихся. В образовательных программах фонда не забыты и учащиеся из малообеспеченных семей, в начале каждого учебного года первоклассники из малообеспеченных семей получают в подарок все школьные принадлежности.

Дорогие учителя, в заключение хочу обратить ваше внимание на следующую историческую мысль общенационального лидера. Великий лидер говорил, что основная задача наших учителей, конечно, в первую очередь, заключается в хорошем обучении молодого поколения – учащихся школ, поступившей в вузы молодежи. Однако они не должны забывать, что каждый представитель азербайджанской молодежи, наряду с получением хорошего образования, должен формироваться как достойный гражданин, преданный своему государству, нации, обычаям и традициям народа!

Таким образом, наше будущее в ваших руках, дорогие учителя! С профессиональным праздником вас!».

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