Сиявуш Новрузов: Азербайджан в качестве лидера региона играет ведущую роль в текущих в нем процессах

БАКУ/Trend/ - Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг больших успехов.
Об этом в субботу сказал Trend, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.
По его словам, Азербайджан проводит независимую политику и не действует под диктовку других государств или международных организаций.
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