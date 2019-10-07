Азербайджан и Китай имеют серьезную перспективу для сотрудничества в сфере экономики и политики — эксперт

7 октября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Китаем за последние годы характеризуются последовательностью, взаимопониманием по многим вопросам, а реализация проекта «Экономический пояс Шелкового пути» с участием двух стран вносит серьезный импульс в развитие двусторонних отношений и повышает значимость Азербайджана, как лидирующей страны в регионе Южного Кавказе. Об этом сказал Trend известный азербайджанский эксперт, профессор Западного Университета Фикрет Садыхов.

По его словам, Китай серьезно заинтересован в данном проекте, так как он предусматривает прохождение китайских грузов через территорию нашей страны.

«В целом, взаимоотношения между Китаем и Азербайджаном достаточно перспективные, благодаря широкому спектру сотрудничества в торгово-экономический, гуманитарной сферах, а также реализации масштабных проектов международного значения. Китай открыто демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, так как наша страна фактически становится транспортным узлом для перевозки международных грузов в Европу и Азию», - сказал Садыхов.

В то же время политолог отметил высокую значимость политических связей между Азербайджаном и Китаем.

«Китай поддерживает Азербайджан в вопросе восстановления территориальной целостности, и выступает за нерушимость национальных границ нашего государства. Для нас признание Китаем данного факта представляет большое значение, что в свою очередь является стимулом для поддержания дальнейшего политического диалога», - сказал политолог.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @NasibovaMatanat

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