Депутат: Утверждение Али Асадова на посту премьер-министра — своевременное решение

8 октября 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Утверждение Али Асадова на посту премьер-министра — своевременное решение

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Мамедов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметив, что экономика Азербайджана прошла успешный путь развития, сказал, что на текущем этапе оно создает новые перспективы. Мамедов отметил, что были необходимы изменения для реализации этих перспектив и углубленных экономических реформ.

"Считаю, что Али Асадов достойно справится с этой деятельностью. Потому, что он выполняет ключевую роль в осуществлении важных идей", - сказал Хикмет Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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