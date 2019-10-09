Али Керимли нечего было сказать и постыдившись он не явился на пикет с участием 50 человек — Эльман Мамедов

БАКУ/Trend/ - Попытка "Национального совета" провести пикета с участием 50 человек в очередной раз потерпела крах.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов.

Он отметил, что попытка председателя ПНФА Али Керимли устроить "революцию" с участием 50 человек доказала, что народ не верит этим лжецам и в стране нет потребности в митингах.

"Знаете, неоднократно подтверждается, что ПНФА не в силах нормально организовать акцию. Призыв Али Керимли в социальных сетях к гражданам следить за этой акцией, продемонстрировать неповиновение в центре города, и при возможности, начать противостояние, носили цель выдать себя за реальный центр силы оппозиции и провести пиар-кампанию. А результат очевиден. Народ уже понимает, что популистские заявления Али Керимли и ему подобных является не чем иным, как ложью. Вчерашнее собрание показало, что цель этих людей - не проведение мирной акции, а превращение пикета в митинг, устроить в центре города противостояние. Такие люди, потерявшие доверие народа, теперь ищут выход в привлечении его внимания, созданием беспорядков. Исполнительная власть Баку выделила им место для проведения пикета. Однако попытки создать ажиотаж, выкрикивая разные лозунги, собравшись до начала акции не в установленном месте, а в местах плотного скопления людей, продемонстрировало, что их цель - спровоцировать стражей закона и создать проблему", - сказал Мамедов.

Он сообщил, что эти люди живут психологией 90-х. Они попытались создать переполох, выкрикивая оскорбительные выражения, не подчиняясь законным требованиям полиции, пытались перекрыть дорогу, тем самым создав населению неудобства. По словам депутата, в том, что Али Керимли не пришел на пикет нет ничего необычного.

"Что было сказать Али Керимли на пикете? Снова раздавать ложные обещания, делать пафосные выступления? Али Керимли нечего было сказать, со стыда, он не явился на пикет с участием 50 человек", - сказал Эльман Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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