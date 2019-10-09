Президент Ильхам Алиев: Ежегодно в Азербайджане будут обеспечиваться домами, как минимум, 6 тысяч семей переселенцев (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Ежегодно в Азербайджане будут обеспечиваться домами, как минимум, 6 тысяч семей переселенцев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

"Сегодня в вашей жизни знаменательный день. Вы переезжаете в новую квартиру. Поздравляю вас и других наших братьев и сестер по этому случаю. Ввод в строй этих двух жилых комплексов – прекрасное, знаменательное событие. 1300 семей переселенцев будут жить здесь в самых современных условиях. Здесь построены прекрасные здания, создана инфраструктура, полностью организовано оснащение – газ, вода, свет, отопление, прекрасный двор. Поэтому ввод в строй этого комплекса, конечно, является событием в масштабах страны.

Жилой комплекс "Гобу-1" был введен в строй в прошлом году, и мы принимали участие в открытии. Там уже живут более 1000, а здесь – 1300 семей, в жилом комплексе "Гобу-3" также будут жить 1300 семей. Таким образом, около 4000 семей обеспечены прекрасными условиями. Созданы все необходимые условия для жизни – школы, детские сады, торговый центр, медицинский пункт. В поселок проложены прекрасные дороги, поэтому не будет и проблем с транспортом. Это еще раз демонстрирует, что Азербайджанское государство предпринимает очень важные шаги для решения проблем граждан, живущих в тяжелых условиях. Как вам известно, сотни тысяч семей переселенцев обеспечены домами, возведено более сотни городков. В 2007 году завершился процесс ликвидации палаточных городков, и в настоящее время созданы прекрасные условия для жизни переселенцев. Вместе с тем есть соотечественники, которые все еще живут в тяжелых условиях – общежитиях, школах, неприспособленных зданиях, их проблемы также будут решены. Ежегодно в Азербайджане будут обеспечиваться домами, как минимум, 6 тысяч семей переселенцев. В среднем каждая семья состоит из 5 человек, таким образом, ежегодно мы строим и сдаем новые дома и квартиры для 30 тысяч человек. То есть, это, по сути, целый город. Сейчас в поселке Гобу создан новый город. Имеется вся инфраструктура. Неслучайно, международные организации, в том числе ООН, очень высоко оценивают уровень внимания и заботы о вынужденных переселенцах в Азербайджане, политика, проводимая в этой области в Азербайджане, преподносится как пример для многих стран. В то же время, как вам известно, в этом году объем пособия, предоставляемого государством вынужденным переселенцам, увеличился на 50 процентов. Эта сумма выплачивается всем переселенцам, независимо от того обеспечены они работой или нет. Это тоже результат нашей социальной политики. Мы и дальше будем последовательно проводить эту политику, решать жилищные проблемы наших соотечественников, все еще проживающих в тяжелом положении", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что однако, конечно, основной вопрос заключается в возведении новых зданий, сел, городов после освобождения земель, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией.

"Мы сделаем и это, так же, как возвели прекрасный городок в находившимся в свое время под оккупацией поселке Шихарх, расположенном на административной территории Нагорно-Карабахской автономной области. Там тоже обустроились более 1000 семей. На землях, освобожденных в результате апрельских боев, возведен новый поселок – Джоджуг Марджанлы, являющийся сегодня олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа. Обеспеченные жильем наши соотечественники, многие из которых долгие годы жили в городке для переселенцев в Билясуваре, охотно возвратились на родные земли. Сегодня жизнь там кипит, возделываются земли, проводится работа по благоустройству, создаются рабочие места", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

"Наша территориальная целостность признается всем миром, и мы последовательно проводим свою политику в этом направлении. Ни о каком компромиссе, связанном с нашей территориальной целостностью, не может быть и речи. Это не является и не будет темой переговоров. Мы должны стать и становимся еще сильнее. Наша экономическая мощь растет, в то же время несгибаемая воля наших граждан, решимость наших соотечественников, изгнанных из родных очагов, приближают день освобождения наших земель.

Это замечательное место жительства создал частный сектор. Это тоже новшество, ведь до сегодняшнего дня более 100 городков мы построили по линии Государственного нефтяного фонда. Я призвал крупные компании в Азербайджане к социальной ответственности. Сказал, что состоятельные предприниматели должны протянуть руку тем, кто живет в тяжелых условиях, и рад, что частные структуры положительно отреагировали на мой призыв. Жилые комплексы "Гобу-1", "Гобу-2" и строящийся сегодня "Гобу-3" на 100 процентов возведены за счет частного сектора. Пользуясь случаем, хочу сказать всем азербайджанским компаниям, - тем, у которых есть большие возможности, и тем, которые не имеют особо больших возможностей, - что они должны проявлять солидарность, нести социальную ответственность. В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедности. Посмотрите, какие прекрасные результаты сегодня дает борьба с бедностью. Это отмечают все ведущие международные финансовые структуры. Бедность в Азербайджане находится на уровне 5 процентов, но и этого не должно быть. Однако мы знаем, что в некоторых развитых странах уровень бедности составляет 10-15 процентов. То есть, это – цифра, озвученная, как говорится, просто для сравнения.

Поэтому частный сектор должен быть более ответственным. Государство столько помогает, предоставляет кредиты, создает условия, реализует инфраструктурные проекты. Поэтому частный сектор должен включиться в эту работу и обратиться в Государственный комитет по беженцам: хочу предоставить беженцам одну, пять, сто квартир. Так должно быть. Уверен, что после этих моих слов обращений в Государственный комитет по беженцам станет больше. Еще раз поздравляю вас", - сказал Президент Азербайджана.

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