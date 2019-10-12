Своим выступлением в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев посадил на место армянского премьера

12 октября 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Важное политическое выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде еще раз показало, что политика, проводимая Арменией, ни на какие аргументы не опирается, сказал в субботу Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, в очередной раз продемонстрировавший неадекватную позицию премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был отступить перед аргументами Президента Ильхама Алиева.

«Пашинян проводит неадекватную политику, что в очередной раз нашло свое подтверждение. Предпринимаемые им шаги не красят его. Своим выступлением на встрече глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Азербайджана посадил на место Пашиняна. Главам государств Содружества еще раз стало ясно, что политика, проводимая Пашиняном, во вред странам СНГ, он продолжает совершать шаги, противоречащие общим политическим принципам, Армения проводит очень отсталую и не опирающуюся ни на какие аргументы политику в отношении территориальной целостности Азербайджана и в других направлениях касательно пространства СНГ. Это выступление главы азербайджанского государства стало ощутимым и решающим ударом по имиджу армянского премьера», - сказал политолог.

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев в Ашгабаде разгромил "доводы" армянского премьера
Политика 11:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом
Политика 11 октября 21:22
Президент Ильхам Алиев: Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ
Политика 11 октября 21:17
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Политика 11 октября 17:56
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО)
Политика 11 октября 14:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Ашгабаде (ФОТО)
Политика 11 октября 11:38
Лента новостей
Президент Азербайджана и в этот раз поставил Пашиняна перед фактом – депутат
Политика 13:02
В Национальной арене гимнастики проходят соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:53
Представлены азербайджанские народные песни в новой аранжировке (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 12:49
В воскресенье в Баку будет до 22 градусов тепла
Общество 12:36
Экспорт из иранской провинции Западный Азербайджан значительно вырос
Иран 12:31
Итальянская компания намерена выйти на рынок текстиля Узбекистана
Бизнес 12:26
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев привлечет услуги по строительству жилых домов
Тендеры 12:19
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 7 - 11 октября
Энергетика 12:09
Дни России в Азербайджане. А какие девушки плывут, словно лебедушки, по сцене! (ФОТО)
Культура 12:08