Али Ахмедов: Президент Ильхам Алиев доказал, что Армения проводит политику, опирающуюся на фашистскую идеологию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев доказал, что Армения проводит политику, опирающуюся на фашистскую идеологию.

Об этом на конференции на тему «Карабах – это Азербайджан!» сказал вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Вице-премьер напомнил, что заявление Президента Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» на Международном дискуссионном клубе «Валдай» и его выступление на встрече глав государств в Ашгабаде еще раз раскрыло истинное лицо Армении.

Ахмедов отметил, что своей речью Президент Ильхам Алиев изобличил опасную политику правительства и государства Армении: « Президент доказал проведение этой политики правительством Армении тогда, как весь мир однозначно выступает против фашизма и фашистской идеологии. В результате фашистской политики в мире погибли десятки миллионов людей. Проводя политику, опирающуюся на фашизм, Армения предает весь мир, что еще раз доказал Президент Ильхам Алиев».

Вице-премьер Азербайджана подчеркнул, что заявлением «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» глава государства продемонстрировал новый подход в связи с нагорно-карабахским конфликтом: «Главный смысл слов «Карабах – это Азербайджан!» в том, что Карабах - это вопрос жизни и смерти для Азербайджана. И произнеся их, Президент Азербайджана продемонстрировал именно эту решительную позицию Азербайджана».

Ахмедов отметил, что азербайджанский народ однозначно поддерживает это заявление Президента Ильхама Алиева. «Но, к сожалению, немногочисленная оппозиция демонстрирует подход едва не защищающий позицию Армении. Это говорит о том, что оппозиция полностью потеряла свое национальное лицо», - сказал вице-премьер.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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