Али Гасанов: 5 тезисов о 18 октября — принятии Конституционного акта Азербайджана о независимости

БАКУ /Trend/ - 18 октября исполняется 28 лет со дня провозглашения государственной независимости Азербайджана. 30 августа 1991 года после напряженных обсуждений на внеочередной сессии Верховного Совета была принята Декларация «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики». Наряду с этим, в принятом в парламенте постановлении предусматривалась разработка Конституционного акта для создания конституционных основ государственной независимости Азербайджана. Начавшаяся 8 октября 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Азербайджана после нескольких дней обсуждений 18 октября приняла Конституционный акт о государственной независимости. Окидывая взором путь к свободе, хочу довести до сведения уважаемых читателей следующие пять тезисов о протекающих в тот период процессах.

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова под названием «5 тезисов о 18 октября - принятии Конституционного акта Азербайджанской Республики о независимости».

Первый тезис: С 1988 года в азербайджанском обществе назревало серьезное недовольство против поддержки руководством СССР, в частности, М.Горбачевым, армянского сепаратизма, пробудившегося в Нагорном Карабахе, и проводимой им проармянской политики. На фоне этого недовольства, прямо во время митингов на площадях было создано движение под названием Народный фронт Азербайджана (НФА), которое, сформировавшись в последующие годы, постепенно превратилось в единую структуру. На последующем этапе НФА взял под контроль расширяющееся народное движение и пытался управлять им. Первоначально народное движение выражалось больше в форме отдельных протестов недовольного населения против решений центральных и местных органов власти. Участники движения требовали от руководства СССР справедливой и объективной позиции в вопросе Нагорного Карабаха, защиты суверенных прав Азербайджана и т.д. Хотя в тот период НФА завоевал определенную популярность среди масс, большинство слоев населения, в частности, интеллигенция, технократы и хозяйственный актив не особо доверяли ему. Потому, что руководство этой организации, состоящее в основном из людей радикального мировоззрения, неохотно допускало в свои ряды представителей интеллигенции страны, интеллектуальной прослойки народа. В результате НФА не смог эффективно использовать постепенно усиливающееся в тот период народное движение, продемонстрировать четкую стратегию и гибкую тактику, связанные с направлениями его дальнейшей деятельности. Именно по этой причине руководство Советского Союза для предотвращения нарастающего недовольства в Азербайджане, погашения центробежных тенденций и устрашения народа посредством коллективного наказания 20 января 1990 года учинило в Баку кровавую трагедию, воспользовавшись при этом, как «инструментом» НФА, радикальными поступками некоторых его руководителей.

После кровавой трагедии, учиненной советскими войсками в Баку20 Января, недовольство и ненависть азербайджанского народа к руководству и СССР, и республики усилились. Недовольная масса, требовавшая до тех пор от руководства страны и республики в основном защиты правды и справедливости, законности, превратилась в движущую силу постепенно расширяющейся новой волны борьбы – национально-освободительного движения. Возрождение народного движения, которое 20 Января было потоплено в крови и частично подавлено, и его переход к этапу национально-освободительной борьбы получили размах после активного вовлечения в этот процесс Гейдара Алиева. Его приход 21 января 1990 года в Постоянное представительство Азербайджана в Москве, резкое заявление, в котором он обвинил руководителей СССР и местное руководство Азербайджана как зачинщиков массовой резни, придали новое дыхание и направление народному движению. Вслед за этой акцией 20 июля 1990 года Гейдар Алиев, не испугавшись никаких угроз и провокаций, вернулся на Родину, что придало серьезный импульс началу народного движения в борьбе за независимость Азербайджана, иными словами, системного национально-освободительного движения.

Второй тезис: В 1990 году Гейдар Алиев вернулся на Родину – в Азербайджан. Из-за того, что правительство Аяза Муталибова не позволило ему жить в Баку, 22 июля 1990 года, то есть, спустя два дня после возвращения из Москвы, он вынужден был покинуть столицу и уехать в Нахчыван. Вскоре – в августе 1990 года при массовой поддержке благодарного населения Нахчывана Гейдар Алиев был избран депутатом и Верховного Совета Азербайджанской ССР, и Верховного Совета Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики. Председательство на состоявшемся 17 ноября 1990 года заседании первой сессии Верховного Совета Нахчыванской АССР депутаты доверили Гейдару Алиеву. На заседании по его инициативе из названия Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики были исключены слова «советская» и «социалистическая». Верховный Совет Нахчыванской АССР был переименован в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики. На первой сессии Верховного Меджлиса также было принято решение о принятии триколора со звездой и полумесяцем Азербайджанской Демократической Республики флагом Нахчыванской Автономной Республики и перед высшим органом власти Азербайджана был поднят вопрос о том, чтобы он также принял аналогичные решения о государственных символах Азербайджанской Республики. Эти исторические решения, принятые по инициативе Гейдара Алиева, и последующие процессы, нацеленные на независимость, в том числе избрание его 3 сентября 1991 года председателем Верховного Меджлиса Нахчывана дают основание говорить, что с приездом Гейдара Алиева в автономную республику центр национально-освободительного движения переместился из Баку в Нахчыван и лидером этого движения стал именно Гейдар Алиев. Истинная гражданская позиция борца, последовательно демонстрируемая Гейдаром Алиевым как депутатом, его решительные выступления с трибуны парламента страны во имя независимости Азербайджана, эффективные предложения, служащие решению общенациональных проблем, вскоре превратили его в настоящего лидера национально-освободительного движения.

Третий тезис: Перемещение центра национально-освободительного движения из Баку в Нахчыван и нахождение во главе движения такого опытного лидера, видного политического и государственного деятеля, как Гейдар Алиев, за короткое время послужили объединению азербайджанского общества вокруг идеи национального спасения. Так, все слои населения, в частности, представители интеллигенции с прогрессивным мировоззрением, даже сами активисты НФА, подвергшиеся серьезным преследованиям, сплотились вокруг Гейдара Алиева. Эта реальность сделала народное движение более организованным и последовательным, азербайджанский народ начал выступать единым фронтом против режима Муталибова, осуществлявшего целенаправленную деятельность против национальной независимости.

Объединив вокруг себя под идеей национально-освободительного движения и представителей «демблока» в Верховном Совете Азербайджана, Гейдар Алиев 18 октября вопреки воле местного коммунистического правительства добился принятия Конституционного акта о независимости и назначения нового референдума по вопросу независимости.

Четвертый тезис: путь к 18 октября 1991 года сопровождался напряженными общественно-политическими процессами и создаваемыми тогдашним правительством искусственными препятствиями. Члены правительства Аяза Муталибова, который руководил Азербайджаном в тот период, и коммунистический корпус Верховного Совета даже не помышляли о статусе Азербайджана как независимого государства, рассматривали усиливающуюся с каждым днем борьбу национально-демократических сил за независимость как конец коммунистического правления и оказывали серьезное сопротивление. Коммунистическое руководство Азербайджана всячески стремилось сломать растущее стремление народа к независимости, препятствовало любой общественной деятельности и движениям в жизни республики в этом направлении, в частности, срывало выступления Гейдара Алиева, других независимых депутатов в Верховном Совете, ведущих с парламентской трибуны настоящую борьбу за национальную независимость, и организуя неэтичные выпады против Гейдара Алиева, пыталось даже запретить его политическую деятельность в стране. Именно в результате этого все тогдашнее руководство Коммунистической партии Азербайджана, организовав в республике 17 марта 1991 года незаконный референдум о сохранении СССР, объявило, что якобы 75 процентов населения проголосовали против независимости. В то время лишь Верховный Совет Нахчыванской Автономной Республики во главе с Гейдаром Алиевым отказался от проведения в Нахчыванской Автономной Республике этого незаконного и антинационального референдума и предотвратил его. Гейдар Алиев раньше всех - 7 марта 1991 года в своем выступлении на сессии Верховного Совета Азербайджана выразил серьезный протест против нового союзного договора о сохранении СССР и однозначно заявил, что выступает против включения Азербайджана правительством Муталибова в состав нового союза и проведения для этого в республике специального референдума.

Пятый тезис: Круги НФА-Мусават в мае 1992 года при подстрекательстве внешних сил свергли вооруженным путем правительство Муталибова, которое тогда было полностью дискредитировано, и захватили политическую власть. На самом деле это был несправедливый ход против национально-освободительного движения, только зарождавшихся в республике демократических принципов, а также личных заслуг такого опытного лидера как Гейдар Алиев в борьбе за демократию и национальное освобождение. 18 мая 1992 года на выборах председателя Верховного Совета руководство НФА, несмотря на требования большей части депутатов и общественности страны, воспрепятствовало выдвижению кандидатуры Гейдара Алиева и даже не позволило связаться с ним из парламента.

Они даже не постеснялись озвучить абсурдные антидемократические мысли о том, что согласовали с какими-то девятью зарубежными странами «избрание» своего кандидата на пост председателя. После полного захвата власти эти круги, посчитав, что в будущем Гейдар Алиев станет им серьезным конкурентом, отложили в сторону все свои важные дела и начали вести с ним незаконную и антиконституционную борьбу, неоднократно предпринимали попытки совершить государственный переворот в Нахчыване, положить конец физическому существованию председателя Верховного Меджлиса. За год пребывания у власти тандем НФА-Мусават, действуя подобными недемократичными и антинациональными средствами, нанес большой ущерб независимости и государственности Азербайджана, страна оказалась на пороге гражданской войны.

16 октября 1992 года группа азербайджанских интеллигентов-патриотов, отчетливо видя обостряющееся с каждым днем в результате некомпетентного правления фронтистов-мусаватистов гражданское противостояние, чувствуя надвигающуюся национальную катастрофу, обратилась к Гейдару Алиеву. В обращении интеллигенция просила Гейдара Алиева выразить отношение к созданию новой политической партии, которая сумеет объединить вокруг себя всех граждан страны, здравомыслящие силы, чтобы вывести Азербайджан из катастрофического кризиса, и вопросу руководства этой партией. На фоне обостряющегося с каждым днем и приобретающего постепенно еще более катастрофические масштабы внутреннего общественно-политического и национально-гражданского противостояния в республике, Гейдар Алиев как лидер, который больше жизни любил Азербайджан, разумеется, не мог оставить без ответа требования многочисленной интеллигенции страны, широких народных масс. Так и случилось. Всего через неделю – 24 октября в газете «Сяс» он ответил интеллигенции страны. На самом деле это был не просто ответ, это был всесторонний анализ катастрофического положения в Азербайджане и четкая национальная программа действий, указывающая пути выхода из него. Последующие процессы уважаемые читатели хорошо знают. Интеллигенция и основатели партии, которым не позволили провести съезд в Баку, съехались в холодный и морозный Нахчыван, и 21 ноября сформировали политическую организацию, именуемую партией «Ени Азербайджан» (ПЕА). Спустя всего 7 месяцев, в июне 1993 года по настоянию народа председатель ПЕА, выдающийся лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев возвратился к политической власти. С его возвращением все здравомыслящие силы, общественно-политический и духовный потенциал страны, мобилизовавшись вокруг власти, спасли Азербайджан от надвигающегося неизбежного краха. Таким образом, история периода независимости, каждый прожитый нами день еще раз подтверждают слова великого лидера «Сохранить независимость намного труднее, чем завоевать ее».

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