ЦИК: В Азербайджане нет никаких препятствий для проведения муниципальных выборов

БАКУ/Trend/ - Мы не видим никаких препятствий для проведения муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Он сообщил, что у Азербайджана большой опыт в проведении выборов. Председатель комиссии отметил, что в связи с муниципальными выборами в должном порядке будут приняты все соответствующие меры, в том числе будут проведены просветительские работы. Панахов добавил, что все важные моменты, связанные с выборами, доводятся до общества посредством СМИ.

Отметим, что в этом году муниципальные выборы в Азербайджане будут проведены 23 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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