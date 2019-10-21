В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)

21 октября 2019 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В посольстве Турции в Баку состоялась встреча с представителями медиа Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии участвовали представители СМИ Азербайджана и главные редактора.

На встрече посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сообщил, что Анкара потратила на сирийских беженцев свыше 40 миллиардов долларов. Он добавил, что несмотря на это, Турция не получила обещанных финансовой помощи.

Озорал отметил, что Турция, как и всегда, и сегодня поддерживает территориальную целостность Сирии. Несмотря на это, Турция долгое время подвергается угрозе терроризма с территории Сирии.

"Турция ведет решительную борьбу терроризмом и сделает все для своей национальной безопасности. Государство, осуществляющее сегодня борьбу с ИГ (Исламское государство) - это Турция. К сожалению, они при поддержке наших союзников хотели создать террористическое государство у наших границ. PYD, YPG - реальная угроза не только для Турции, но и для всего региона. Турция ни в коем случае не допустит этого и именного поэтому начала операцию "Источник мира". Турция не применяла в Сирии химическое оружие. Как ранее заявлял министр обороны, в арсенале Вооруженных сил Турции нет химического оружия", - сказал Озорал.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится с визитом в Сочи. В ходе встречи будет обсужден ряд вопросов, включая и сирийский.

Принявший участие во встрече председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов сообщил, что операция Турции "Источник мира" сегодня служит делу мира и стабильности региона.

"Эта операция направлена против террористов. Верим, что военные операции не возобновятся и стороны выполняют свои обязательства. Азербайджан, как страна страдающая от терроризма, всегда с Турцией", - сказал Амашов.

Главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу сообщил, что медиа Азербайджана всегда объективно и всесторонне освещала правое дело Турции и будет продолжать эту деятельность.

В ходе мероприятия также состоялось знакомство с новоназначенным пресс-секретарем посольства.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
  • В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
  • В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
  • В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
  • В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
  • В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
Посол Турции: Для нас важно урегулирование нагорно-карабхского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 17:42
Совет печати Азербайджана обратился к журналистам и правоохранительным органам в связи с неразрешенным митингом т.н. Нацсовета
Общество 19 октября 13:51
Депутат: Азербайджан — край толерантности на стыке Востока и Запада, где проводятся международные мероприятия
Политика 14 октября 17:43
В посольство Турции в Азербайджане назначен новый пресс-секретарь
Политика 11 октября 18:50
Азербайджано-российские отношения на уровне стратегического партнерства полностью соответствуют интересам двух стран – депутат
Политика 4 октября 09:47
Динамичный рост населения связан с экономическим развитием и социальной политикой в Азербайджане - депутат
Политика 2 октября 19:32
Лента новостей
На родине Насими в Шамахы будет посажено до 50 тыс. деревьев (ФОТО)
Общество 20:24
Сотрудник МИА Trend стал победителем фотоконкурса на тему "Море и мореплавание" (ФОТО)
Общество 20:05
МИД Азербайджана ответил на заявление Комиссара Совета Европы по правам человека
Политика 19:20
Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
Культура 18:58
Комитет: Для прохождения переписи лиц, оставшихся вне процесса, созданы оперативные группы
Общество 18:52
Рост частных инвестиций в Азербайджан в ближайшие годы ожидается на отметке 11%
Бизнес 18:27
Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов
Бизнес 18:21
Нахчыванская бисквитная фабрика расширяет ассортимент своей продукции
Бизнес 18:19
В Азербайджане увеличатся поступления в госбюджет от дорожного налога
Экономика 18:18