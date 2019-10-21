Президент Ильхам Алиев принял Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял заместителя премьер-министра Азербайджана Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности.

Президент Ильхам Алиев сказал: Гаджибала муаллим, сегодня вы адресовали мне заявление об освобождении от должности заместителя премьер-министра. Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. На протяжении многих лет вы работаете на различных должностях – и в должности заместителя премьер-министра, 17 лет как глава Исполнительной власти города Баку, и в последние полтора года вновь являетесь заместителем премьер-министра. Мне известно, что вы всегда были верны великому лидеру Гейдару Алиеву. В самые тяжелые для Гейдара Алиева времена вы высказывали свою позицию. Некоторые представители молодежи, конечно, не знают этого, некоторые люди забывают об этом. Я же никогда не забываю, как в то время вы выразили резкий протест против искусственно выдвинутого вопроса возрастного ценза. В то время авторитет великого лидера Гейдара Алиева в народе был очень высок, народ не видел на руководящем посту никого, кроме него. Для того, чтобы помешать его дальнейшей деятельности, партократская власть внедрила такое абсолютно абсурдное правило, как возрастной ценз. Если не ошибаюсь, человек старше 65 лет не мог стать президентом. Великому лидеру в то время было 69 лет, помню, вы организовали перед парламентом массовые акции протеста и, не боясь никого, высказали свою позицию. Потому что в то время угроза репрессий была очень высока, и люди, пытавшиеся помешать приходу Гейдара Алиева к власти, прибегли к различным грязным действиям. Совершили зверское убийство близкого соратника Гейдара Алиева Аждара Ханбабаева, и когда? В тот день, когда Гейдар Алиев должен был вернуться из Москвы в Баку. Я приехал в Баку на день раньше, чтобы встретить его. Чтобы воспрепятствовать его приезду, внушить страх та самая группа совершила убийство невинного человека, представителя интеллигенции Аждара Ханбабаева. Правда, впоследствии убийцы понесли заслуженное наказание, и никому не удалось воспрепятствовать возвращению Гейдара Алиева в Азербайджан. Несмотря на всю опасность, он приехал в Баку и сказал свое слово. В отличие от некоторых сегодняшних трусов, именующих себя "лидерами", он был готов выступить против любой опасности, пойти на любые лишения. В этом и заключается его величие, и вы, Гаджибала муаллим, проявили в то время преданность, как великому лидеру, так и Родине, государству, нашему народу. Потому что приход Гейдара Алиева к власти уберег нас от очень большого бедствия. Неслучайно великий лидер предложил вам высокие должности, назначил на пост заместителя премьер-министра, затем – главы Исполнительной власти города Баку, а до этого вы работали главой Исполнительной власти в Сураханском районе. Помню, ваша деятельность в то время была несколько удивительной для некоторых, потому что, как мне известно, ваши двери были открыты, и мог зайти любой желающий. Вы интересовались проблемами граждан, и это было своего рода новаторством. Сегодня некоторые забывают об этом, но я не забываю и пригласил вас сегодня для того, чтобы сказать вам об этом, и чтобы знали и граждане Азербайджана.

Но жизнь не стоит на месте, ставятся новые задачи, возникают новые вызовы. Вам уже минуло 75 лет, и, конечно, надо уступить дорогу молодому поколению. Поэтому я высоко оцениваю ваше обращение ко мне с заявлением. Считаю, что представленные во власти люди, достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет, наверное, последуют вашему примеру. Во всяком случае, я надеюсь на это. Вы проводите активную работу и в Партии "Ени Азербайджан". Считаю, что и впредь должны продолжать свою деятельность в составе партии. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности и выражаю признательность за проделанную работу.

Гаджибала Абуталыбов: Большое спасибо. Благодарю. Прежде всего, моя любовь и уважение к великому лидеру начались со времен моей учебы в Ленинграде. Правда, тогда я не встречался с ним непосредственно. Но все азербайджанцы гордились, когда видели фото Гейдара Алиева на втором месте среди членов Политбюро. Нас все повсюду называли алиевцами. Мы гордились этим. Гейдара Алиева к власти привел народ. Азербайджанский народ мог видеть и увидел спасение от беды, в которой оказался, только и только в Гейдаре Алиеве. Великий лидер принес себя в жертву, чтобы спасти Азербайджан, находившийся в тяжелом положении. Он трудился днем и ночью, работал в Нахчыване при свете лампы, в холодных условиях искал пути вывода Азербайджана из тяжелой ситуации. Придя к власти, Гейдар Алиев пригласил меня, и сказав, что в Сураханах очень тяжелая ситуация, назначил главой Исполнительной власти этого района. В жизни человека бывает день, который считается самым счастливым в его жизни. Мой самый счастливый день – когда я поздоровался за руку с Гейдаром Алиевым. Когда я работал в Сураханах, Вы с Гейдаром Алиевым только что вернулись из Америки.

Президент Ильхам Алиев: Он вернулся с лечения, 1999 год, я помню те дни.

Гаджибала Абуталыбов: Да, совершались жертвоприношения. Спустя три дня он приехал в Сураханы, открыл мечеть Гейдара, а через месяц пригласил меня в кабинет и сказал: А сейчас назначаю тебя заместителем премьер-министра. Спустя год он назначил меня главой Исполнительной власти города Баку. Как вы сказали, я проработал в Исполнительной власти города Баку ровно 17 с половиной лет. У Гейдара Алиева была большая мечта: Баку должен стать чистым, благоустроенным, зеленым, Баку должен превратиться в цветник. Он звонил и в 3 часа ночи, и в 5 часов утра, не спал, работал днем и ночью. Потом я работал при Вас. Смог сделать все, что в моих силах, для того, чтобы выполнить Ваши указания, осуществить Ваши мечты о том, чтобы Баку стал таким красивым. Баку похорошел. Вы всегда говорили и говорите, что Баку – самый красивый город мира. Если Гейдар Алиев создал Азербайджанское государство, является основоположником государственности, то Вы – основоположник развитого Азербайджана. Стабильность в Азербайджане не имеет цены. Большое спасибо за такое развитие Азербайджана. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Гаджибала муаллим.

Гаджибала Абуталыбов: Большое спасибо.

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