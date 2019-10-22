В Азербайджане создаются историко-культурные заповедники

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников.

В распоряжении говорится, что с целью обеспечения организованной охраны памятников азербайджанского культурного наследия, исторических и культурных памятников, относящихся к периоду исторического «Шелкового пути», территории исторических заповедников «Чираггала» и «Город Шабран» объявляются Государственным историко-культурным заповедником «Чираггала-Шабран».

Историческая территория Шамкирского района объявляется Государственным историко-культурным заповедником «Древний город Шамкир».

Историческая территория Агсуинского района объявляется Государственным историко-культурным заповедником «Средневековый город Агсу».

Министерству культуры поручено:

- обеспечить деятельность комплекса «Мавзолей Низами Гянджеви» в составе Гянджинского государственного историко-культурного заповедника;

- обеспечить управление Государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу».

Кабмину поручено:

- совместно с министерством культуры, Госкомитетом по вопросам имущества, Национальной академией наук, Исполнительными властями Шабранского и Сиязаньского районов определить и утвердить границы и зоны охраны Государственного историко-культурного заповедника «Древний город Шамкир»;

- совместно с министерством культуры, Госкомитетом по вопросам имущества, Национальной академией наук и Исполнительной властью Агсуинского района определить и утвердить границы и зоны охраны Государственного историко-культурного заповедника «Средневековый город Агсу»;

- в трехмесячный срок установить специальный режим территорий Государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу» и проинформировать Президента Азербайджана;

- осуществить необходимые меры по управлению, охране, пропаганде и материально-техническому обеспечению деятельности Государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу»;

- решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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