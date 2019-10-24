Истинный момент гордости нашей национальной истории

24 октября 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проходит восемь лет со дня избрания Азербайджана непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН 24 октября 2011 года вошло в национальную историю нашего народа как одно из знаменательных и вызывающих гордость событий. Процесс представления нашей страны в высшем органе влиятельной мировой организации прошла через различные этапы и в условиях конкуренции с другими государствами, которые выдвинули кандидатуру. После 16-го этапа тайного голосования, с большинством голосов заполучив поддержку 153 из 193 стран мира, Азербайджан был избран новым непостоянным членом, который будет представлять восточно-европейский регион в Совете безопасности в 2012-2013 годах.

Это историческое достижение нашей страны, в первую очередь стало возможным благодаря продолжительной, целенаправленной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева. Известно, что во время выбора непостоянных членов учитываются такие важные факторы как вклад государств, подключившихся к выборам, в международный мир и безопасность, их возможность принять активное участие в процессе реализации других задач ООН, место и роль страны в текущей системе международных отношений. Избрание Азербайджана членом Совета безопасности еще раз доказало, что он проводит политику, соответствующую указанным параметрам и активно поддерживаемую на международной арене.

Получение непосредственной поддержки большинства стран-членов ООН в условиях коварной информационной политики армянского лобби и Армении против Азербайджана также доказывает, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, опирается на огромную политическую волю и решительный характер. Вопреки тому, что армяне вели коварную и грязную политическую кампанию против Азербайджана, они не смогли воплотить свои замыслы. Несмотря на то, что и Армения на предварительном этапе выдвинула свою кандидатуру на членство в Совете безопасности, впоследствии стало ясно, что это государство не обладает никакими возможностями в дипломатической борьбе с Азербайджаном, и как признание этого, была вынуждена снять свою кандидатуру.

Искторико-политическое значение избрания Азербайджана непостоянным членом Совета безопасности ООН также заключается в том, что после этого события были приложены интенсивные усилия в направлении обеспечения национальных интересов страны на глобальном уровне, военная агрессия Армении против Азербайджана была обсуждена на заседаниях Совета и истинные реалии были доведены до мировой общественности. За период председательства Азербайджана в Совете безопасности было проведено 13 открытых и 16 закрытых заседаний организации. Наряду с этим, было уделено особое внимание уважению принципов суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне, важности привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности в ходе вооруженных конфликтов, эти вопросы были отражены в принятых Советом документах.

Али Гасанов

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор.

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