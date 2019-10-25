Президент Пакистана: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения обеспечит дальнейшее продвижения интересов стран-членов Движения

25 октября 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) обеспечит дальнейшее продвижения интересов стран-членов движения. Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил президент Пакистана Ариф Альви на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Мы выражаем полную поддержку председательству Азербайджана в ДН. Сегодня мировое сообщество сталкивается с вызовами, препятствующими обеспечению долгосрочного мира. На планете продолжаются конфликты, конфронтации, отмечаются случаи применения силы, угроз, что грубо нарушает Хартию ООН. Климатические изменения, неравенство, бедность и многие другие проблемы определяют современное положение в мире. Быстрыми темпами развивается исламофобия. Необходимо обеспечить адекватный ответ этим вызовам»,- сказал президент.

Далее Альви отметил, что в этой связи, проведение саммита ДН в Баку является крайне своевременным.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита,21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Туркменистана: Страны Движения неприсоединения должны выступать за экономический суверенитет
Бизнес 15:35
Хасан Рухани: Движение неприсоединения может взять на себя инициативу в поиске решений глобальных проблем
Политика 15:17
Немецкая компания реализует престижный проект «Доступное жилье» в Азербайджане
Бизнес 15:01
Владимир Путин направил обращение участникам XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения
Политика 14:20
SOCAR огласил объемы реализации строительных работ на НПЗ имени Гейдара Алиева
Энергетика 13:34
Германская компания Vollert завершила проект Бакметрополитена в Азербайджане
Бизнес 13:26
Лента новостей
В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 15:36
Президент Туркменистана: Страны Движения неприсоединения должны выступать за экономический суверенитет
Бизнес 15:35
Хасан Рухани: Движение неприсоединения может взять на себя инициативу в поиске решений глобальных проблем
Политика 15:17
Президент Ильхам Алиев принимает участие в дебатах в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку
Политика 15:05
В Баку выступит участник "Евровидения" Магйар Борини
Культура 15:05
Немецкая компания реализует престижный проект «Доступное жилье» в Азербайджане
Бизнес 15:01
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане молодежная политика определена в качестве приоритетной сферы
Политика 15:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен ценностям демократии, прав и свобод человека
Политика 14:57
Президент Ильхам Алиев: Внешняя политика Азербайджана основывается на национальных интересах, справедливости и способствовала расширению круга друзей страны
Политика 14:57