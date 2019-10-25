Президент Пакистана: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения обеспечит дальнейшее продвижения интересов стран-членов Движения

БАКУ/Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) обеспечит дальнейшее продвижения интересов стран-членов движения. Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил президент Пакистана Ариф Альви на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Мы выражаем полную поддержку председательству Азербайджана в ДН. Сегодня мировое сообщество сталкивается с вызовами, препятствующими обеспечению долгосрочного мира. На планете продолжаются конфликты, конфронтации, отмечаются случаи применения силы, угроз, что грубо нарушает Хартию ООН. Климатические изменения, неравенство, бедность и многие другие проблемы определяют современное положение в мире. Быстрыми темпами развивается исламофобия. Необходимо обеспечить адекватный ответ этим вызовам»,- сказал президент.

Далее Альви отметил, что в этой связи, проведение саммита ДН в Баку является крайне своевременным.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита,21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор Юсиф Агаев)

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