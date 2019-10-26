Вице-премьер Кувейта: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения будет успешным для структуры

26 октября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) будет успешным для структуры.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Кувейта Сабах Аль-Халид Аль-Сабах, участвующий в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Движение неприсоединения должно активно участвовать в создании баланса в мире. Надо обеспечить более интерактивное сотрудничество. Необходимо создание миропорядка, основанного на взаимной координации», - сказал он.

Сабах Аль-Халид Аль-Сабах отметил, что Кувейт всегда заявляет, что нет военного решения сирийского кризиса.

«Поэтому мы приветствуем решение кризиса при содействии ООН», - сказал он.

Заместитель премьер-министра Кувейта отметил, что его страна остается приверженной принципам Движения неприсоединения.

Напомним, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

До саммита, 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите - это главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

(Автор: Ляман Зейналова)

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