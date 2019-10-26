Завершился визит председателя Суверенного переходного совета Судана в Азербайджан

26 октября 2019 22:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу завершился визит председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в Азербайджан, сообщает Trend.

Председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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