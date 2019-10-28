Благодаря реформам Президента Ильхама Алиева в Азербайджане сегодня одно из самых молодых правительств в мире - Роб Собхани

БАКУ/Trend/ - Недавние структурные реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым, представляют собой позитивную тенденцию на пути к еще более открытой, динамичной, диверсифицированной и ориентированной на реформы социально-экономической системе.



Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Day.Az известный американский эксперт, генеральный директор "Caspian Group Holdings" Роб Собхани.



"Эти изменения представляют собой смену поколений, в результате чего сегодня в Азербайджане действует одно из самых молодых правительств в мире. Тринадцать министров в Азербайджане не достигли 50-летнего возраста", - сказал Собхани.



Он отметил, что одной из важнейших целей Президента Ильхама Алиева является снижение зависимости Азербайджана от экспорта энергоносителей, как крупнейшего источника валютных поступлений.



Кроме того, как отметил американский эксперт, Президент Ильхам Алиев производит эти реформы во благо народа Азербайджана, и эти преобразования также призваны обеспечить более чуткую реакцию государственных институтов на потребности населения.



"Неудивительно, что недавно Азербайджан занял 25-е место в мире в рейтинге Всемирного банка по уровню ведения бизнеса. А в 2017 году Азербайджан занял 57-е место в этом рейтинге. Все это является свидетельством мудрого и грамотного руководства Президента Ильхама Алиева", - отметил Роб Собхани.

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Юсиф Агаев)

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