Президент Ильхам Алиев прибыл в Агдашский район (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября прибыл в Агдашский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в городе Агдаш, возложил цветы к монументу.

Глава Исполнительной власти района Тофик Ибрагимов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проведенной в последние годы в Агдаше работе, реализованных проектах, а также о работе по благоустройству и созиданию, осуществленной на территории, прилегающей к памятнику великому лидеру.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.

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