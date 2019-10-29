Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)

29 октября 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым, сообщает во вторникTrend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Отметив, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Беларусью во всех направлениях, в частности в военной сфере, генерал-полковник Гасанов, подчеркнул, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Министр обороны отметив, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности Беларуси, подчеркнул, что на данный момент наше сотрудничество в военно-технической сфере успешно развивается и расширяется.

Было отмечено, что Азербайджан и Беларусь активно взаимодействуют в международных организациях и поддерживают друг друга по всем вопросам.

Министр обороны выразил благодарность руководству и народу Беларуси за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Генерал-полковник Гасанов, поздравив нового военного атташе Беларуси в нашей стране полковника Андрея Каптиловича с назначением на этот пост, выразил уверенность, что его деятельность будет направлена на развитие дружественных отношений между нашими странами, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве.

Стороны отметили важность развития двустороннего военного сотрудничества и расширения взаимных связей между министерствами обороны двух стран.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также особо отмечен вклад двух государств в региональную безопасность.
По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020-й год.

План предусматривает организацию взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий по боевой подготовке, обмен передовым опытом и другие важные вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
  • Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
  • Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
  • Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
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