Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "дизайн".

Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится: "Город Баку, с каждым днем приумножающий красоту современными архитектурными строениями, сохраняя при этом свой неповторимый исторический облик, 31 октября - во Всемирный день городов, был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "дизайн". По случаю этого знаменательного для истории нашей столицы дня поздравляю всех наших соотечественников, желаю всем городам нашей страны мира, развития и процветания, а их дружелюбным и гостеприимным жителям - счастья и благополучия!"

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