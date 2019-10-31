Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)

31 октября 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Технические возможности инженерных отделений Отдельной общевойсковой армии усиливаются за счет техники национального производства братской Турции.

Как сообщает в четверг Trend, продолжается успешное осуществление мер с целью еще большего укрепления военного сотрудничества в соответствии с "Соглашением о военнно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции», содействия развитию армии Азербайджана на уровне современных мировых стандартов. В рамках этих мер, с целью улучшения инженерной работы в Отдельной общевойсковой армии первая партия спецтехники принята на вооружение. Прием на вооружение мини-экскаваторов турецкого производства является одним из важных шагов, сделанных в этом направлении.

Высокие технические характеристики техники, принятой на вооружение, позволяют выполнять объемную работу за короткий срок. Телескопические грузчики MST турецкого производства обладают многочисленными достоинствами. Эта техника также экономит трату сил на техническое обслуживание и заправку топливом. Эта техника, состоящая из компонентов, соответствующих передовым технологиям и мировым стандартам, за счет заменяемого гидравлического насоса и гидромотора, подключенного к двухступенчатой коробке передач, обеспечивает оператора большой тягой и превосходна в управлении. Эксвкаватор способен работать в условиях самого труднодоступного рельефа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
  • Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
  • Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
  • Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
  • Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
  • Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
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