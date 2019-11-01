Посол США в Азербайджане вызван в МИД

1 ноября 2019 22:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер был вызван в министерство иностранных дел в связи с визитом представителя незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна в США и ему была вручена нота протеста, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В ноте был выражен протест выдаче виз властями Соединенных Штатов представителям незаконного режима, путешествующим с оккупированных территорий Азербайджана, и было отмечено, что это подрывает мирный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Было подчеркнуто, что разрешение на осуществление таких визитов противоречит обязательствам США по мандату сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также основополагающим принципам международного права, как уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

МИД довел до сведения американской стороны, что ожидает, что США, как важный и ответственный член международного сообщества, твердо поддерживая принципы, закрепленные в Уставе ООН внесут серьезный вклад в реализацию резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и воздержатся от любых шагов, которые могут оказать негативное влияние разрешению конфликта.

Посол Литценбергер сказал, что им известно, что некоторые члены Конгресса принимали в Вашингтоне гостей, совершающих визит из Нагорного Карабаха, и подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и не признают режим в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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