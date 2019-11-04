Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, утвержденному министром обороны, в учебных центрах и на полигонах минометными, артиллерийскими, реактивными и противотанковыми батареями проведены тактические учения с боевыми стрельбами в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе учений с целью совершенствования взаимодействия разведывательных подразделений, БПЛА и других подразделений выполнены мероприятия боевого слаживания.

Подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.