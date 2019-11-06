Довериться ли Али Керимли Али Инсанову? – политический обозреватель о «круглом столе» оппозиции

БАКУ/Trend/ - Пятого ноября, по инициативе башгана партии «Мусават», в штабе партии был проведен «круглый стол» с участием лидеров политических партий и политиков.

Известно, что в разные времена попытки создания видимости сплоченности оппозиции в таких форматах и с подобной повесткой дня приводили к новым скандалам, взаимным обвинениям и, в конечном итоге, к глубокому расколу.

На этот раз присутствие в «оппозиционном союзе» бывшего заключенного Али Инсанова, с ног до головы погрязшего в коррупции и взяточничестве, порождает вопрос в обществе - довериться ли Али Керимли Али Инсанову?

Комментируя этот вопрос, заместитель председателя Совета печати, политический обозреватель Мушфиг Алескерли, рассказал о «борьбе за место» среди оппозиционеров, сообщает в среду Trend.

Он отметил, в принципе закономерно, что оппозиционеры не могут выбрать главу или аксакала. «Потому как самые грязные и недостойные выражения в адрес каждого из сидящих за этим столом, они озвучивали сами. Теперь кому с такими лицами следует «доверять»? Среди них уже не осталось никого, к кому они могут прислушаться в критические моменты, считать его аксакалом, они сами сделали себя нерукопожатными людьми», - сказал Алескерли.

По его словам, с самого начала мероприятия проявилась неискренность участников и его бесперспективность. «В мероприятии Ариф Гаджилы сказал, что участники «круглого стола» будут выступать в алфавитном порядке. Выражение «алфавитный порядок» было произнесено не случайно. Говорят, что еще до начала мероприятия одним из серьезных обсуждений стал вопрос о том, кто и где сядет. Они не смогли найти компромисс в вопросе кто сядет во главе, и в итоге решили сесть за круглый стол. Чего они добьются с таким мышлением, какую пользу принесут обществу?», - задался в заключение вопросом политический обозреватель.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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