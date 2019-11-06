Политолог: Азербайджан может стать одной из центральных составляющих общего евразийского проекта

БАКУ/Trend/ - Формат взаимодействий между Москвой, Баку и Анкарой выступает в весьма перспективном свете, как с экономической, так и с культурологической, военной и цивилизационной точек зрения.

Об этом сказал Trend российский политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Политолог отметил, что сегодня происходит разворот Турции от Запада на Восток, а точнее даже на север - в сторону России:

«Соответственно Турция и Россия в дальнейшем видятся весьма важными игроками не только в большой региональной политике, но и Черноморской, Средиземноморской, Ближневосточной и, в принципе, Евразийской».

Эксперт считает, что возможно в дальнейшем именно благодаря Азербайджану будет выстроена система экономических взаимоотношений, благодаря которым будет происходить процесс интеграции Турции в Евразийское пространство и Экономический союз:

«В данном случае Азербайджан видится мостом, который исторически связан с Россией. В России проживает весьма обширная азербайджанская диаспора. Мы понимаем, что и экономические проекты такие как Север-Юг, и возможные проекты между Баку и Анкарой интересны для Москвы. И формируя единое экономическое пространство, Азербайджан может стать одной из центральных составляющих общего евразийского проекта.

Я думаю, что Баку будет самым главным лоббистом возможной интеграции России и Турции. И здесь у Баку есть свои интересы, это улучшение собственного имиджа, как сильного международного актора, а также вопрос безопасности и стабильности в регионе. И Россия, и Турция заинтересованы в том, чтобы в регионе не было радикальных исламистов, чтобы между нашими странами было очень тесное взаимодействие. Я думаю, что и наши лидеры в этом весьма заинтересованы.

В данном случае Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал все возможное, чтобы между главой государства РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были очень крепкие дружеские, союзнические нерушимые отношения».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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