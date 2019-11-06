Азербайджан и Хорватия обсудили расширение военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в Азербайджане Бранко Зебичем, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества в военной сфере наряду с другими областями.

Отметив важное стратегическое сотрудничество, дружеские и теплые отношения между нашими странами, дипломат подчеркнул, что Хорватия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в военной и военно-технической сферах, в области военного образования, а также военно-политическая ситуация в регионе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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