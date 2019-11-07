Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного аргентинского коллегу

7 ноября 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Аргентины Альберту Фернандесу. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Фернандес,

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост Президента Аргентинской Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины", - говорится в письме главы государства.

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