Мария Захарова о попытках в отдельных странах возвести в ранг национальных героев тех, кто сотрудничал с нацистами

БАКУ/Trend/ - Принятие резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма приобретает особую актуальность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, имея в виду резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которая была принята в ООН.

«Хочу подчеркнуть что соавторами документа стало 61 государство, за резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили 2 страны США и Украина, 55 стран воздержались. Результаты голосования наглядно свидетельствуют о ставшей уже неизменной поддержке со стороны международного сообщества, ежегодно представляемой Генассамблее ООН традиционной российской инициативы. Принятие данной резолюции в ходе нынешней 74-й сессии генассамблеи ООН приобретает особую актуальность в свете отмечаемой в следующем 2020 году 75-й годовщины победы во второй мировой войне. Именно в борьбе с нацизмом сформировалась антигитлеровская коалиция, а ее участники впервые стали именовать себя объединенными нациями. Широкая поддержка этой важной резолюции наглядно подтверждает, что одержанная в 1945 году победа, является общим достоянием всех государств-членов ООН, которая и была сформирована с учетом тех катастрофических последствий, которые принесла вторая мировая война», - сказала она.

Захарова отметила, что в резолюции выражена серьезная озабоченность в связи с непрекращающейся в отдельных странах настоящей войной против памятников борцам с нацизмом и фашизмом, которая в последние годы приобрела характер просто настоящей государственной политики в целом ряде стран.

«В этом же ряду открытие мемориалов, переименование улиц и школ в честь тех кто воевал на стороне нацистов или сотрудничал с ними. При этом выражается обеспокоенность попытками возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы второй мировой войны сотрудничал с нацистами, совершал военные преступления и преступления против человечности. И особо подчеркивается, что подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв нацизма и негативно воздействуют на подрастающее поколение абсолютно несовместимое с обязательствами государств членов ООН. Мы убеждены, что предстоящий в следующем году юбилей победы является хорошим поводом объединить усилия, вопреки существующим разногласиям, с тем, чтобы сообща противодействовать героизации нацизма и проявлениям неонацизма, а также не допустить фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны», - сказала она.

Отметим, что третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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