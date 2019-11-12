ЦИК Азербайджана: Должны быть предприняты все шаги для защиты прав граждан на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна предпринять все шаги по защите избирательных прав граждан Азербайджана.

Об этом на семинаре-совещании на тему «Решение в судебном порядке жалоб о нарушении избирательных прав» сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, с жалобами на нарушения правового характера в ходе выборов следует обращаться в Окружную избирательную комиссию (ОИК): «Затем ОИК обращается в ЦИК, который и принимает решение. В случае, если жалобщика не удовлетворяет это решение, он может обратиться в Апелляционный суд. Если и он не удовлетворит требование истца, то последний может обратиться в Верховный суд. Это высшие права граждан Азербайджана. И ЦИК должен предпринять все необходимые шаги для их защиты».

Панахов добавил, что Азербайджан — одно из демократических государств мира.

Он выразил уверенность в демократическом проведении муниципальных выборов, которые запланированы на 23 декабря текущего года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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