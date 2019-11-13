Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Организации культурных и исламских связей Ирана (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Организации культурных и исламских связей Ирана Абузаром Ибрагими Туркманом.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поприветствовав членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Очень рад, что братская страна на высоком уровне примет участие в Саммите религиозных лидеров мира, который состоится завтра. Наряду с тем, что участие в этом саммите имеет очень важное значение, это также хорошая возможность для обсуждения двусторонних вопросов.

Как известно, недавно Президент Исламской Республики Иран господин Роухани находился с визитом в Азербайджане, принимал участие в Саммите Движения неприсоединения. В рамках визита состоялась наша встреча. Это была очень хорошая встреча, в ходе которой мы обсудили многие двусторонние вопросы, стоящие на повестке дня. Мы еще раз увидели, что иранско-азербайджанские связи находятся на высоком уровне, успешно развиваются. Выполняются все подписанные документы, достигнутые соглашения. Это показывает, что связи очень эффективны и дают хорошие результаты. Уверен, что в будущем каждая из сторон приложит усилия для развития этих связей, и все достигнутые соглашения будут реализованы.

Председатель Организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрагими сказал:

-Большое спасибо, благодарю. Выражаю Вам признательность за то, что уделили нам время и приняли нас. Два года назад у меня была возможность встретиться с госпожой Мехрибан Алиевой, и я до сих пор вспоминаю об этой встрече, которая произвела на меня приятное впечатление.

Хотел бы сначала передать Вам искренние приветствия государства и народа Исламской Республики Иран. У нас много общего с Азербайджаном. В детстве я научился азербайджанскому языку у бабушки. Проходят годы, и я всегда молюсь за нее за то, что она научила меня этому языку, перенесла этот язык из своего сердца в мое сердце.

У нас много с вами общего, в том числе в культурной сфере. Поэтому мы реализовали много совместных проектов в области культуры, сотрудничаем в этой сфере. Совместно с Министерством культуры мы осуществили много программ, проектов, и впредь продолжим это.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между нашими странами в энергетической, торговой и других сферах, отмечено значение регулярных встреч между главами государств в укреплении двусторонних связей.

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